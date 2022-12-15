Шеф-кухар поділився рецептом гарбузової каші зі смаком з дитинства

Гарбузова каша - це проста та корисна страва, яка популярна в українській кухні. Приготуйте її вдома і ви!
Рецептом страви поділився шеф Анатолій Добровольський на своїй сторінці у Instagram.
Візьміть гарбуз і очистіть його від шкірки, наріжте шматочками. Відправте в каструлю і залийте молоком так, щоб воно покривало гарбуз. Киньте паличку кориці для неперевершеного аромату. Додайте цукор і варіть до готовності.
Окремо візьміть пшоно, залийте його молоком. Варіть пшоняну кашу на молоці до готовності. Додайте туди щіпку солі.
Коли гарбуз із молоком закипіла, витягніть звідти паличку кориці й перебийте суміш у блендері. Тепер з'єднайте отриману суміш із пшоняною кашею. Регулюйте кашу молоком. Викладіть у тарілку, додайте вершкове масло, можна полити варенням. Смачного!
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До речі, раніше Добровольський поділився розкішним рецептом картопляників.