Шеф-кухар поділився рецептом гарбузової каші зі смаком з дитинства

Вам знадобляться:

Очищений гарбуз 1 кг

Цукор 3 ст. ложки

1 паличка або 1 чайна ложка меленої кориці

Молоко 500 г

Пшоно 100 г

Сіль 1 щіпка

Масло вершкове та варення або сироп до подачі.

Покроковий рецепт приготування

Візьміть гарбуз і очистіть його від шкірки, наріжте шматочками. Відправте в каструлю і залийте молоком так, щоб воно покривало гарбуз. Киньте паличку кориці для неперевершеного аромату. Додайте цукор і варіть до готовності.

Окремо візьміть пшоно, залийте його молоком. Варіть пшоняну кашу на молоці до готовності. Додайте туди щіпку солі.

Коли гарбуз із молоком закипіла, витягніть звідти паличку кориці й перебийте суміш у блендері. Тепер з'єднайте отриману суміш із пшоняною кашею. Регулюйте кашу молоком. Викладіть у тарілку, додайте вершкове масло, можна полити варенням. Смачного!