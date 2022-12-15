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Шеф-повар поделился рецептом тыквенной каши со вкусом из детства

Рецепт тыквенной каши от шефа Добровольского (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Тыквенная каша - это простое и полезное блюдо, которое популярно в украинской кухне. Приготовьте его дома и вы!

Рецептом блюда поделился шеф Анатолий Добровольский на своей странице в Instagram.

Вам понадобятся:

  • Очищенная тыква 1 кг
  • Сахар 3 ст. ложки
  • 1 палочка или 1 чайная ложка молотой корицы
  • Молоко 500 г
  • Пшено 100 г
  • Соль 1 щепотка
  • Масло сливочное и варенье или сироп до подачи.

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите тыкву и очистите ее от кожуры, нарежьте кусочками. Отправьте в кастрюлю и залейте молоком так, чтобы оно покрывало тыкву. Бросьте палочку корицы для непревзойденного аромата. Также добавьте сахар и варите до готовности.

Отдельно возьмите пшено, залейте его молоком. Варите пшенную кашу на молоке до готовности. Добавьте туда щепотку соли.

Когда тыква с молоком закипела, вытащите оттуда палочку корицы и перебейте смесь в блендере. Теперь соедините полученную смесь с пшенной кашей. Регулируйте кашу молоком. Выложите в тарелку, добавьте сливочное масло, можно полить вареньем. Приятного аппетита!

Также читайте, как приготовить древнее украинское блюдо из свеклы.

Кстати, ранее Добровольский поделился шикарным рецептом картопляников.

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