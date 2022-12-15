Шеф-повар поделился рецептом тыквенной каши со вкусом из детства

Тыквенная каша - это простое и полезное блюдо, которое популярно в украинской кухне. Приготовьте его дома и вы!
Рецептом блюда поделился шеф Анатолий Добровольский на своей странице в Instagram.
Возьмите тыкву и очистите ее от кожуры, нарежьте кусочками. Отправьте в кастрюлю и залейте молоком так, чтобы оно покрывало тыкву. Бросьте палочку корицы для непревзойденного аромата. Также добавьте сахар и варите до готовности.
Отдельно возьмите пшено, залейте его молоком. Варите пшенную кашу на молоке до готовности. Добавьте туда щепотку соли.
Когда тыква с молоком закипела, вытащите оттуда палочку корицы и перебейте смесь в блендере. Теперь соедините полученную смесь с пшенной кашей. Регулируйте кашу молоком. Выложите в тарелку, добавьте сливочное масло, можно полить вареньем. Приятного аппетита!
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Кстати, ранее Добровольский поделился шикарным рецептом картопляников.