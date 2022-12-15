Шеф-кухар поділився рецептом гарбузової каші зі смаком з дитинства
Гарбузова каша - це проста та корисна страва, яка популярна в українській кухні. Приготуйте її вдома і ви!
Рецептом страви поділився шеф Анатолій Добровольський на своїй сторінці у Instagram.
Вам знадобляться:
- Очищений гарбуз 1 кг
- Цукор 3 ст. ложки
- 1 паличка або 1 чайна ложка меленої кориці
- Молоко 500 г
- Пшоно 100 г
- Сіль 1 щіпка
- Масло вершкове та варення або сироп до подачі.
Покроковий рецепт приготування
Візьміть гарбуз і очистіть його від шкірки, наріжте шматочками. Відправте в каструлю і залийте молоком так, щоб воно покривало гарбуз. Киньте паличку кориці для неперевершеного аромату. Додайте цукор і варіть до готовності.
Окремо візьміть пшоно, залийте його молоком. Варіть пшоняну кашу на молоці до готовності. Додайте туди щіпку солі.
Коли гарбуз із молоком закипіла, витягніть звідти паличку кориці й перебийте суміш у блендері. Тепер з'єднайте отриману суміш із пшоняною кашею. Регулюйте кашу молоком. Викладіть у тарілку, додайте вершкове масло, можна полити варенням. Смачного!
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До речі, раніше Добровольський поділився розкішним рецептом картопляників.