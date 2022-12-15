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Шеф-кухар поділився рецептом гарбузової каші зі смаком з дитинства

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Четвер 15 грудня 2022 12:38
Шеф-кухар поділився рецептом гарбузової каші зі смаком з дитинства Рецепт гарбузової каші від шефа Добровольського (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Гарбузова каша - це проста та корисна страва, яка популярна в українській кухні. Приготуйте її вдома і ви!

Рецептом страви поділився шеф Анатолій Добровольський на своїй сторінці у Instagram.

Вам знадобляться:

  • Очищений гарбуз 1 кг
  • Цукор 3 ст. ложки
  • 1 паличка або 1 чайна ложка меленої кориці
  • Молоко 500 г
  • Пшоно 100 г
  • Сіль 1 щіпка
  • Масло вершкове та варення або сироп до подачі.

Покроковий рецепт приготування

Візьміть гарбуз і очистіть його від шкірки, наріжте шматочками. Відправте в каструлю і залийте молоком так, щоб воно покривало гарбуз. Киньте паличку кориці для неперевершеного аромату. Додайте цукор і варіть до готовності.

Окремо візьміть пшоно, залийте його молоком. Варіть пшоняну кашу на молоці до готовності. Додайте туди щіпку солі.

Коли гарбуз із молоком закипіла, витягніть звідти паличку кориці й перебийте суміш у блендері. Тепер з'єднайте отриману суміш із пшоняною кашею. Регулюйте кашу молоком. Викладіть у тарілку, додайте вершкове масло, можна полити варенням. Смачного!

Також читайте, як приготувати давню українську страву з буряка.

До речі, раніше Добровольський поділився розкішним рецептом картопляників.

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