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Шеф-кухар ділиться рецептом незвичайного десерту для тих, хто хоче худнути смачно (відео)

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Вівторок 13 червня 2023 16:22
Шеф-кухар ділиться рецептом незвичайного десерту для тих, хто хоче худнути смачно (відео) Ярославський дав смачний рецепт тирамісу з вівсянкою (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Володимир Ярославський

Під час літнього сезону багато людей прагнуть виглядати стрункими. Виявляється, що худнути можна навіть тоді, коли куштуєш смачненькі десерти.

Рецептом такого смаколика - тирамісу з вівсянкою - поділився у своєму Instagram відомий шеф-кухар Володимир Ярославський.

Рецепт від шефа включає декілька простих інгредієнтів, таких як:

  • плющена вівсянка - 45 г
  • один банан
  • 70 г ложкового кефіру
  • дрібка меленої кави
  • 5-8 г какао
  • 10 г меду

Як готувати тирамісу з вівсянкою

Для приготування тирамісу з вівсянкою спочатку змішайте в блендері ложковий кефір, мед, пластівці і банан до однорідної маси.

Додайте какао і трохи кави для смаку.

Далі добре все перемішайте і залиште на ніч в красивій креманці (це вид металевої, порцелянової або скляної посудини, призначений для подачі до столу морозива, крему та інших десертних страв).

Зранку можна додати ще трохи кефіру зверху і все - насолоджуйтеся цим поєднанням смаків під час сніданку без думки про те, що наберете зайві кіло!

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