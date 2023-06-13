ua ru
Вт, 13 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шеф-повар делится рецептом необычного десерта для тех, кто хочет худеть вкусно (видео)

Новина українською →
Вторник 13 июня 2023 16:22
Шеф-повар делится рецептом необычного десерта для тех, кто хочет худеть вкусно (видео) Ярославский дал вкусный рецепт тирамису с овсянкой (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Владимир Ярославский

Во время летнего сезона многие стремятся выглядеть стройными. Оказывается, что худеть можно даже тогда, когда пробуешь вкусные десерты.

Рецептом такой вкусности - тирамису с овсянкой - поделился в своем Instagram известный шеф-повар Владимир Ярославский.

Рецепт от шефа включает в себя несколько простых ингредиентов, таких как:

  • плющеная овсянка - 45 г
  • один банан
  • 70 г ложкового кефира
  • щепотка молотого кофе
  • 5-8 г какао
  • 10 г меда

Как готовить тирамису с овсянкой

Для приготовления тирамису с овсянкой сначала смешайте в блендере ложковый кефир, мед, хлопья и банан до однородной массы.

Добавьте какао и немного кофе по вкусу.

Далее хорошо все перемешайте и оставьте на ночь в красивой креманке (это вид металлической, фарфоровой или стеклянной посуды, предназначенной для подачи к столу мороженого, крема и других десертных блюд).

Утром можно добавить еще чуть-чуть кефира сверху и все - наслаждайтесь этим сочетанием вкусов во время завтрака без мысли о том, что наберете лишние кило!

Ранее мы сообщали, что Клопотенко раскрыл "секреты" вкуснейшего варенья из любых фруктов или ягод.

Также мы писали, как приготовить ароматный хек, что получится вкуснее красной рыбы.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт Володимир Ярославський тирамису