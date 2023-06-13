Шеф-повар делится рецептом необычного десерта для тех, кто хочет худеть вкусно (видео)
Во время летнего сезона многие стремятся выглядеть стройными. Оказывается, что худеть можно даже тогда, когда пробуешь вкусные десерты.
Рецептом такой вкусности - тирамису с овсянкой - поделился в своем Instagram известный шеф-повар Владимир Ярославский.
Рецепт от шефа включает в себя несколько простых ингредиентов, таких как:
- плющеная овсянка - 45 г
- один банан
- 70 г ложкового кефира
- щепотка молотого кофе
- 5-8 г какао
- 10 г меда
Как готовить тирамису с овсянкой
Для приготовления тирамису с овсянкой сначала смешайте в блендере ложковый кефир, мед, хлопья и банан до однородной массы.
Добавьте какао и немного кофе по вкусу.
Далее хорошо все перемешайте и оставьте на ночь в красивой креманке (это вид металлической, фарфоровой или стеклянной посуды, предназначенной для подачи к столу мороженого, крема и других десертных блюд).
Утром можно добавить еще чуть-чуть кефира сверху и все - наслаждайтесь этим сочетанием вкусов во время завтрака без мысли о том, что наберете лишние кило!
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