Шедеври не врятували. 5 легендарних ігрових студій, які закрилися, незважаючи на успіх

Visceral Games

У Visceral Games був справжній хоррор-шедевр - перша Dead Space. Випущена у 2008 році, ця гра стала приголомшливим досвідом у жанрі survival horror, а її продовження 2011 року лише поліпшило формулу.

Однак у EA були інші плани - видавець хотів спін-оффи, фільми, мерч і все в цьому дусі. Коли Dead Space 2, попри свою ідеальність, не виправдала фінансових очікувань, EA різко змінила курс, перетворивши Dead Space 3 на кооперативний екшен.

Гра провалилася, а разом із нею і доля Visceral Games була вирішена. Коли у 2023 році був анонсований ремейк Dead Space, Visceral уже давно не існувала, і за проект взялася EA Motive. Ремейк вийшов чудовим, але фанати досі з гіркотою згадують, що оригінальним творцям так і не дали шанс довести своє дітище до кінця.

Dead Space (фото: XDA Developers)

Black Rock Studio

Гоночні ігри завжди дарували нам швидкість, адреналін і хаос, але Split/Second вивела це на новий рівень. У 2010 році Black Rock Studio випустила високооктановий аркадний рейсер, у якому головною зброєю гравця ставала сама траса.

Однак, незважаючи на весь успіх, Split/Second так і не отримала сиквела. Чому? Disney, у своєму "нескінченному" стратегічному баченні, просто закрила Black Rock Studio, оскільки гра не виправдала комерційних очікувань.

І це точно було не через брак якості - Split/Second була швидкою, ефектною, легко виділяючись навіть серед легендарних ігор жанру. Її графіка та спецефекти виглядали неймовірно плавно навіть на Xbox 360 і PlayStation 3, але Disney цього виявилося недостатньо.

Split/Second (фото: XDA Developers)

Clover Studio

Навіть через роки Okami залишається однією з найунікальніших із художнього погляду ігор, але, на жаль, від самого початку вона продавалася погано - надто нішевий проект.

Незважаючи на любов фанатів, у 2006 році Clover Studio закрилася, пояснивши це "реструктуризацією". Але справжня причина була очевидна - засновники студії пішли, і Capcom вирішила не продовжувати її існування.

Але в цій історії є і світлий бік: команда засновників створила PlatinumGames, яка подарувала нам Bayonetta, Nier: Automata, Astral Chain та інші культові ігри. І, що найцікавіше, розробник Хідекі Камія нещодавно оголосив про повернення до роботи над Okami 2, тепер уже в складі своєї власної незалежної студії CLOVERS.

Okami (фото: XDA Developers)

Evolution Studios

Минуло вже 11 років з моменту виходу Driveclub, але досі вважається, що це одна з найкрасивіших гоночних ігор усіх часів. Ця гра не тільки мала приголомшливий вигляд у 2014 році, а й сьогодні виглядає чудово.

Driveclub став ідеальним гоночним проектом, який передбачив прихід Forza Horizon. У ньому було все: стиль, що запам'ятовується, неймовірне звукове оформлення, чудові траси і геймплей, який не хочеться відпускати.

Хоча старт був провальним - релізна версія страждала від технічних проблем, але сам геймплей був настільки хороший, що пробачити ці проблеми було легко. До того ж, Driveclub отримав одне з найкращих доповнень у жанрі - окреме DLC з мотоциклами, а також траси в Японії та інших країнах світу.

Але всього через два роки після виходу гри Sony оголосила про закриття Evolution Studios, передавши частину команди в Codemasters.

Driveclub (фото: XDA Developers)

LucasArts

LucasArts була не просто студією, а тією самою, що відповідала за найкращі ігри за "Зоряними війнами". Саме тут народилися Jedi Knight, Republic Commando і, звісно, найвеличніші RPG за "Зоряними війнами" - KOTOR I і II.

Але в 2013 році, після купівлі LucasFilm, Disney закрила LucasArts, вбивши не тільки студію, а й безліч ігрових надій.

Першою жертвою став Star Wars 1313 - гра в дусі Uncharted, яка могла б стати одним із найпохмуріших і найкінематографічніших проектів за "Зоряними війнами".

Усе, що потрібно було Disney - просто залишити LucasArts живими, але замість цього вони роздали ліцензії стороннім видавцям, запустивши перезавантаження Battlefront і серію Jedi, але залишивши фанатів із роками очікувань.

Закриття LucasArts - це була не просто корпоративна реструктуризація, а кінець цілої епохи.

Star Wars: Knights of the Old Republic (фото: XDA Developers)

Що варто знати

У 2021 році LucasArts було відроджено, але під новим ім'ям - Lucasfilm Games.

Однак важливо розуміти, що це не повноцінне повернення студії в її колишньому вигляді. Нова Lucasfilm Games не займається розробкою ігор, як це робила LucasArts, а виступає в ролі куратора і правовласника. Вона координує проекти із "Зоряних воєн" та інших франшиз Lucasfilm, працюючи із зовнішніми студіями, такими як Ubisoft, EA і Aspyr.

Вас може зацікавити: