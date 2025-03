Шедевры не спасли. 5 легендарных игровых студий, которые закрылись, несмотря на успех

Visceral Games

У Visceral Games был настоящий хоррор-шедевр - первая Dead Space. Выпущенная в 2008 году, эта игра стала потрясающим опытом в жанре survival horror, а ее продолжение в 2011 году лишь улучшило формулу.

Однако у EA были другие планы - издатель хотел спин-оффы, фильмы, мерч и все в этом духе. Когда Dead Space 2, несмотря на свою идеальность, не оправдала финансовых ожиданий, EA резко изменила курс, превратив Dead Space 3 в кооперативный экшен.

Игра провалилась, а вместе с ней и судьба Visceral Games была решена. Когда в 2023 году был анонсирован ремейк Dead Space, Visceral уже давно не существовала, и за проект взялась EA Motive. Ремейк вышел отличным, но фанаты до сих пор с горечью вспоминают, что оригинальным создателям так и не дали шанс довести свое детище до конца.

Dead Space (фото: XDA Developers)

Black Rock Studio

Гоночные игры всегда дарили нам скорость, адреналин и хаос, но Split/Second вывела это на новый уровень. В 2010 году Black Rock Studio выпустила высокооктановый аркадный рейсер, в котором главным оружием игрока становилась сама трасса.

Однако, несмотря на весь успех, Split/Second так и не получила сиквела. Почему? Disney, в своем "бесконечном" стратегическом видении, просто закрыла Black Rock Studio, так как игра не оправдала коммерческих ожиданий.

И это точно было не из-за недостатка качества - Split/Second была быстрой, эффектной, легко выделяясь даже среди легендарных игр жанра. Ее графика и спецэффекты выглядели невероятно плавно даже на Xbox 360 и PlayStation 3, но Disney этого оказалось недостаточно.

Split/Second (фото: XDA Developers)

Clover Studio

Даже спустя годы Okami остается одной из самых уникальных с художественной точки зрения игр, но, к сожалению, изначально она продавалась плохо - слишком нишевый проект.

Несмотря на любовь фанатов, в 2006 году Clover Studio закрылась, объяснив это "реструктуризацией". Но истинная причина была очевидна - основатели студии ушли, и Capcom решила не продолжать ее существование.

Но в этой истории есть и светлая сторона: команда основателей создала PlatinumGames, подарившую нам Bayonetta, Nier: Automata, Astral Chain и другие культовые игры. И, что самое интересное, разработчик Хидэки Камия недавно объявил о возвращении к работе над Okami 2, теперь уже в составе своей собственной независимой студии CLOVERS.

Okami (фото: XDA Developers)

Evolution Studios

Прошло уже 11 лет с момента выхода Driveclub, но до сих пор считается, что это одна из самых красивых гоночных игр всех времен. Эта игра не только выглядела потрясающе в 2014 году, но и сегодня смотрится великолепно.

Driveclub стал идеальным гоночным проектом, предвосхитившим приход Forza Horizon. В нем было все: запоминающийся стиль, невероятное звуковое оформление, отличные трассы и геймплей, который не хочется отпускать.

Хотя старт был провальным - релизная версия страдала от технических проблем, но сам геймплей был настолько хорош, что простить эти проблемы было легко. К тому же, Driveclub получил одно из лучших дополнений в жанре - отдельное DLC с мотоциклами, а также трассы в Японии и других странах мира.

Но всего через два года после выхода игры Sony объявила о закрытии Evolution Studios, передав часть команды в Codemasters.

Driveclub (фото: XDA Developers)

LucasArts

LucasArts была не просто студией, а той самой, отвечавшей за лучшие игры по "Звездным войнам". Именно здесь родились Jedi Knight, Republic Commando и, конечно, величайшие RPG по "Звездным войнам" - KOTOR I и II.

Но в 2013 году, после покупки LucasFilm, Disney закрыла LucasArts, убив не только студию, но и массу игровых надежд.

Первой жертвой стал Star Wars 1313 - игра в духе Uncharted, которая могла бы стать одним из самых мрачных и кинематографичных проектов по "Звездным войнам".

Все, что нужно было Disney - просто оставить LucasArts в живых, но вместо этого они раздали лицензии сторонним издателям, запустив перезагрузку Battlefront и серию Jedi, но оставив фанатов с годами ожиданий.

Закрытие LucasArts - это была не просто корпоративная реструктуризация, а конец целой эпохи.

Star Wars: Knights of the Old Republic (фото: XDA Developers)

Что стоит знать

В 2021 году LucasArts была возрождена, но под новым именем - Lucasfilm Games.

Однако важно понимать, что это не полноценное возвращение студии в ее прежнем виде. Новая Lucasfilm Games не занимается разработкой игр, как это делала LucasArts, а выступает в роли куратора и правообладателя. Она координирует проекты по "Звездным войнам" и другим франшизам Lucasfilm, работая с внешними студиями, такими как Ubisoft, EA и Aspyr.

