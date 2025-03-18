Ігри гальмують? 7 способів прискорити FPS без зайвих витрат

Ваші улюблені ігри стали лагати, а FPS падає до неприйнятного рівня? Не поспішайте витрачати гроші на нову відеокарту - є способи підвищити продуктивність без додаткових вкладень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт XDA Developers , який спеціалізується на розробці програмного забезпечення для мобільних пристроїв.

Приберіть пил із ПК

Якщо ваш старий ПК працює повільно, можливо, проблема не в ньому, а у вас.

Якщо ви ніколи не відкривали корпус, то з часом вентилятори забиваються пилом, що погіршує повітряний потік і підвищує температуру компонентів.

Чому перегрів знижує FPS?

Якщо процесор або відеокарта перегріваються, система автоматично знижує частоти, що призводить до просідання FPS і зниження загальної продуктивності.

Чищення ПК не збільшить FPS у рази, але може помітно поліпшити ситуацію, особливо якщо вашому залізу вже кілька років.

Згодом вентилятори забиваються пилом (фото: XDA Developers)

Оновлюйте драйвери відеокарти

Оновлення драйверів - хороша практика, але якщо у вас усе працює стабільно, іноді краще не чіпати систему. Однак, якщо нова гра працює гірше, ніж очікувалося, варто перевірити наявність "драйверів першого дня" (day-one drivers) від виробника відеокарти. Ці драйвери містять критичні оптимізації для нових ігор, а їхня відсутність може бути причиною низького FPS.

Також варто автоматично оновлювати ігри, оскільки розробники часто випускають важливі патчі в перші дні після релізу.

Сьогодні багато ігор виходять у сирому стані, вимагаючи численних виправлень. Оновлення драйверів через Nvidia App, AMD Adrenalin або Intel Arc Control - найшвидший і найпростіший спосіб отримати приріст FPS.

Оновлення драйверів (фото: XDA Developers)

Розгін процесора та відеокарти

Розгін відеокарти точно забезпечить хоча б невеликий приріст. Він може становити 5-10%, що не так вже й багато, але все ж краще, ніж нічого.

Варто зазначити, що розгін сучасного заліза вже не дає таких переваг, як раніше, оскільки виробники тепер випускають процесори та відеокарти, які вже працюють на межі своїх можливостей.

Розгін відеокарти може допомогти досягти стабільних 60 FPS, що критично важливо для багатьох ігор. Розгін процесора принесе відчутну користь тільки в певних випадках, наприклад, в іграх, сильно залежних від CPU (стратегії, кіберспорт, RTS).

Якщо процесор не встигає за відеокартою, його розгін допоможе розкрити потенціал GPU і підвищити 1% low FPS (мінімальні кадри за секунду). Для стримінгу та емуляції ігор розгін процесора також може дати приріст продуктивності.

Попри це, розгін відеокарти залишається надійнішим способом збільшити FPS, хоча нові моделі відеокарт уже не отримують від нього значних поліпшень.

Як розігнати процесор і відеокарту (фото: XDA Developers)

Увімкніть апаратне прискорення планування графічного процесора

Більшість сучасних ПК з Windows за замовчуванням відключають Hardware-Accelerated GPU Scheduling (HAGS), але його ввімкнення може позитивно вплинути на продуктивність в іграх.

Як працює HAGS?

HAGS перекладає управління графічними завданнями з CPU на GPU, тим самим зменшуючи навантаження на процесор і підвищуючи ефективність графічної системи Windows.

Однак деякі ігри можуть працювати гірше з увімкненим HAGS, тому краще тестувати його увімкнення/вимкнення і перезавантажувати ПК після кожної зміни.

Кому HAGS особливо важливий?

Власникам Intel Arc - без нього відеокарти Arc працюють гірше

Користувачам Nvidia - без HAGS не працює генерація кадрів

Власникам AMD і Nvidia - можна спробувати ввімкнути HAGS і подивитися, чи дасть це приріст FPS.

Апаратне прискорення планування графічного процесора (фото: XDA Developers)

Спробуйте масштабування без втрат

Якщо всі ваші спроби збільшити FPS не приносять результатів, у вас є ще один козир у рукаві. Власники відеокарт RTX 40, RTX 50, RX 6000 або RX 7000 можуть використовувати фірмові технології генерації кадрів від Nvidia і AMD, але в решти є можливість скористатися утилітою Lossless Scaling, яка використовує ШІ для масштабування зображення і генерації додаткових кадрів.

Lossless Scaling - це стороння програма вартістю 7 доларів (тобто, технічно це платне поліпшення), яка пропонує кілька методів апскейлінгу та генерації кадрів.

На відміну від фірмових рішень від виробників відеокарт, цей інструмент здатний збільшувати FPS у два, три і навіть більше разів. Однак агресивні режими можуть призводити до візуальних артефактів, а відсутність доступу до вектора руху робить якість генерації кадрів гіршою, ніж у Nvidia.

Проте, власники старих ПК можуть отримати користь з 2x-режиму Lossless Scaling. У повільних одиночних іграх різниця може бути колосальною. Хоча утиліта несумісна з технологіями змінної частоти оновлення (G-SYNC і FreeSync), подвоєння FPS однаково може значно поліпшити ігровий досвід, незважаючи на можливі затримки введення.

Як розігнати свій ПК без оновлення заліза?

Якщо ви не хочете витрачати гроші на нове залізо, є безліч способів збільшити продуктивність в іграх за допомогою програмних рішень. Встановлення актуальних драйверів, увімкнення Resizable BAR і використання Lossless Scaling можуть дати помітний приріст FPS.

Додатково можна знизити налаштування графіки в іграх і розігнати комплектуючі. Усе це дасть змогу максимально ефективно використовувати поточну систему без необхідності дорогого апгрейда.

Як розігнати свій ПК без оновлення заліза (фото: XDA Developers)

Використовуйте оптимізовані налаштування в іграх

Можливо, вам не сподобається ця порада, але один із найпростіших способів збільшити FPS - це зниження деяких графічних налаштувань. Є параметри, які сильно навантажують відеокарту, але не мають критичного впливу на якість зображення. До них належать:

об'ємні хмари і туман

об'ємне освітлення

тіні

глобальне затінення

трасування променів.

Зниження цих параметрів не зіпсує картинку, але значно підвищить продуктивність.

Також варто уникати трасування променів на слабких відеокартах, використовувати середні текстури на GPU з малим об'ємом відеопам'яті та вмикати агресивні режими DLSS або FSR, якщо FPS залишається низьким.

У багатьох іграх різниця між "Ultra" і "Very High" майже непомітна, а комбінування середніх і високих налаштувань дасть змогу утримувати FPS вище 60 кадрів на секунду.

Використовуйте оптимізовані налаштування в іграх (фото: XDA Developers)

Увімкніть Resizable BAR

Багато гравців навіть не знають про існування Resizable BAR (ReBAR), оскільки ця технологія не ввімкнена за замовчуванням. Resizable BAR - це технологія PCIe, яка дає змогу процесору відразу отримувати доступ до всієї відеопам'яті відеокарти, а не обробляти її невеликими фрагментами. Це знижує затримки і мікрофризи, а також підвищує FPS.

Приріст продуктивності від увімкнення Resizable BAR може становити від 5% до 15% залежно від гри. Це більше, ніж стандартний розгін відеокарти, і вимагає набагато менше зусиль.

Для активації ReBAR вам знадобиться:

Відеокарта: RTX 30/40, RX 6000/7000 або Intel Arc

Процесор: Intel Core 10-го покоління і новіше, AMD Ryzen 3000 і новіше

UEFI-режим у BIOS (якщо у вас MBR-диск, його доведеться конвертувати в GPT).

Особливо важливо ввімкнути Resizable BAR на відеокартах Intel Arc, оскільки без нього їхня продуктивність сильно падає. Багато сучасних ігор підтримують ReBAR, і ігнорувати цю функцію - значить втрачати безкоштовний приріст FPS. Якщо вам вдасться отримати хоча б +15% до продуктивності, то ви зможете відкласти купівлю нової відеокарти ще на кілька років.

Resizable BAR

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