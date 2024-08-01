UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Щоденно чи щодня"? Як насправді говорити та писати українською правильно

Мовознавці пояснили, як правильно казати "щодня" або "щоденно" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Слова "щоденно", "щодня", "щодень", "щоднини" ми бачимо в нашій класиці й сучасній літературі. І всі ці слова мають одне й те саме значення. Однак використовуються вони зовсім по-різному.

Коли та як правильно вживати ці слова, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Глас".

"Я єсть той, який щоденно на будові, на посту", - пише Тичина.

"Ходив я в садочок щодня виглядати" - читаємо у Глібова.

"Споконвіку Прометея там орел карає, що день божий добрі ребра й серце розбиває" - у Тараса Шевченка.

"Для величних будов Батьківщини, для майбутнього щастя - щоднини лийся, лийся, гаряча сталь!" - Шпорта.

Насправді всі чотири слова мають однакове значення. Хіба що слова "щодня" та "щодень" ми часто чуємо в народному мовленні, а от на слова "щоднини" - дуже рідко. При цьому частіше вживається "щоденно" або "щоденний".

Мовознавці зазначають - чи не забагато в нас однакових прислівників, дуже схожих між собою, що означають одне поняття.

Таке явище навряд чи збагачує мову, вносить плутанину, коли постає питання, як краще сказати - "щодня" чи "щоденно".

Варто залишити ті слова, які живуть у народі, а слова типу "щоденно" залишити для тих випадків поетичної творчості, коли рима вірша потребує саме цього слова.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мовний законМовний омбудсмен