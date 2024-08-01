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"Щоденно чи щодня"? Как на самом деле говорить и писать на украинском правильно

Языковеды объяснили, как правильно говорить "щодня" или "щоденно" (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Слова "щоденно", "щодня", "щодень", "щоднини" мы видим в нашей классике и современной литературе. И все эти слова имеют одно и то же значение. Однако используются они совсем по-разному.

Когда и как правильно употреблять эти слова, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Глас".

"Я єсть той, який щоденно на будові, на посту", - пишет Тычина.

""Ходив я в садочок щодня виглядати" - читаем у Глебова.

"Споконвіку Прометея там орел карає, що день божий добрі ребра й серце розбиває" - у Тараса Шевченко.

"Для величних будов Батьківщини, для майбутнього щастя - щоднини лийся, лийся, гаряча сталь!" - шпорта.

На самом деле, все четыре слова имеют одинаковое значение. Разве что слова "щодня" и "щодень" мы часто слышим в народной речи, а вот слова "щоднини" - очень редко. При этом чаще употребляется "щоденно" или "щоденний".

Языковеды отмечают - не много ли у нас одинаковых наречий, очень похожих между собой, означающих одно понятие.

Такое явление вряд ли обогащает язык, вносит путаницу, когда возникает вопрос, как лучше сказать - "щодня" или "щоденно".

Следует оставить те слова, которые живут в народе, а слова типа "щоденно" оставить для тех случаев поэтического творчества, когда рифма стиха требует именно этого слова.

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