Щоби що? В київські укриття купили барабани, овочерізки і сковороду за 700 тисяч

Як повідомив депутат Київської ради Леонід Ємець, Управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації, закупило для укриттів овочерізки за ціною 130 тисяч гривень за штуку.

У сервісі Prozorro зазначається, що це "комплекти обладнання для обробки продуктів харчування в укриттях". Тендер був проведений на 12 овочерізок Robot Coupe CL50 на суму 1 583 496 гривень.

Ціна однієї овочерізки з комплектом насадок становила 131 958 гривень. За допомогою цього агрегату можна нарізати овочі соломкою, кубиками, є насадки для нарізки картоплі фрі та приготування пюре.

У тому ж Дніпровському районі Києва для укриття в один із ліцеїв замовили електросковорідку вартістю 720 тисяч гривень.

"Коли ми знайшли тендер на закупівлю в укриття електричних овочерізок за 130 тисяч штук штука, я думав більше мене нічого не здивує. Але супер електрична сковорода з тачскрином і ціною 720 тис. грн за штуку, це навіть для мішленівського ресторану перебір, не те що для укриття Дніпровського району!" - обурюється депутат.

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Згідно з описами на сайтах, ця сковорідка здатна на одній площині готувати різні делікатеси на різних температурах та за запрограмованими рецептами. Питання лише одне – навіщо вона в укритті ліцею?

Але найнеймовірніший предмет, який був виявлений у системі для закупівлі в укриття – це барабан.

"Якщо ви думаєте, що сковорідка за 720 тисяч – це межа, то як вам 300 шкіряних барабанів у укриття. За 890 000 гривень. І знову РДА Дніпровського району. Ще раз. В укриття. Барабани. 300. На майже 1 млн гривень. Все інше з укриттями вже супер ок? - пише Ємець.

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У системі ця дивна покупка вказана як "Музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог". Відомо, що барабани виготовлені з натуральної шкіри й до них додаються палички.