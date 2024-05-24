Щоб не згнила та зберігала користь: як правильно зберігати свіжу капусту вдома

Жоден продукт, включно з овочами, не може зберігатися вічно. Капуста не надто вибаглива в умовах зберігання, однак є певні фактори, що можуть як продовжити, так і скоротити термін реалізації.
Про те, як краще зберігати капусту, читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).
Термін зберігання капусти становить від 1 до шести тижнів при дотриманні умов зберігання. Тривалість терміну, як і температурний режим, залежить від сорту капусти.
Пекінська капуста
Для зберігання пекінської капусти необхідно дотримуватись наступних умов:
Білокачанна та червонокачанна капуста
Білокачанна та червонокачанна капуста можуть зберігатися декілька тижнів за таких умов:
Розрізана білокачанна капуста може зберігатися один два тижні за умови обгортки харчовою плівкою та дотримання умов зберігання.
Скільки зберігати капусту (ілюстрація: Freepik)
Савойська капуста зберігається так само як і білокачанна, проте при її зберіганні температура може знижуватися до -5.
Цвітна капуста
Цвітна капуста може зберігатися при:
Зазвичай, з дотриманням всіх умов, в холодильнику зберігати цвітну капусту можна приблизно 2 тижні.
Броколі
Броколі дуже вибаглива до температурного режиму і вологості. Таку капусту можна зберігати за наступних умов:
Навіть при незначному зниженні вологості броколі може засохнути, а при збільшенні температури - гниє.
В холодильнику броколі зберігається не більше ніж тиждень. При заморожуванні відварене протягом трьох хвилин та сухе броколі може зберігатися майже рік.
Кольрабі
При зберіганні кольрабі варто дотримуватись наступних рекомендацій:
В морозилці кольрабі може зберігатися 6-9 місяців. В холодильнику кольрабі лежить менше, аніж в підвалі або в льосі - декілька тижнів.
Для подовження зберігання рекомендують загорнути капусту в цупкий папір, а потім покласти в поліетиленовий пакет.
Брюссельська капуста
Брюссельська капуста зберігається за таких умов:
Максимально довгий термін зберігання у замороженої капусти - в морозилці її можна тримати до 12 місяців. Однак її краще не додавати до салатів, адже вона може втратити смакові властивості та текстуру.
Як зберігати капусту (ілюстрація: Freepik)
Вкрай важливо дотримуватися рекомендованого режиму. Якщо температура підвищиться навіть на 4 градуси, тривалість зберігання овочу скоротиться.
Адже капуста не лише розм'якне, а й може навіть підгнити. Якщо температура буде нижче 0 - капуста, в більшості випадків, замерзне.
Найпоширеніші місця для зберігання - це холодильник, льох, морозильна камера або ж балкон. Однак обирати найкраще місце для зберігання капусти слід відповідно до сорту:
Хоча дехто може видаляти дрібні пошкоджені місця, а неушкоджені ділянки використовувати лише для страв з термічною обробкою, найкраще рішення - не вживати овоч, який має ознаки псування. Особливо, якщо процес пошкодив декілька листків углиб.
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Використані джерела для підготовки матеріалу: Dovidkam, Good Harvest, Teplolife.