Щоб не згнила та зберігала користь: як правильно зберігати свіжу капусту вдома

Скільки і як зберігається капуста

Термін зберігання капусти становить від 1 до шести тижнів при дотриманні умов зберігання. Тривалість терміну, як і температурний режим, залежить від сорту капусти.

Пекінська капуста

Для зберігання пекінської капусти необхідно дотримуватись наступних умов:

температура має становити від нуля до 2 градусів;

вологість варто підтримувати від 95% до 98%;

місце, де зберігається капуста, має бути гарно вентильоване.

Білокачанна та червонокачанна капуста

Білокачанна та червонокачанна капуста можуть зберігатися декілька тижнів за таких умов:

температура повинна становити від 0 до 1,5 градусів;

вологість - 90-95%;

обов'язкова вентиляція в місці зберігання овочу;

зберігати капусту потрібно подалі від яблук та груш - етилен, який виділяють фрукти знижує тривалість зберігання капусти.

Розрізана білокачанна капуста може зберігатися один два тижні за умови обгортки харчовою плівкою та дотримання умов зберігання.

Скільки зберігати капусту (ілюстрація: Freepik)

Савойська капуста зберігається так само як і білокачанна, проте при її зберіганні температура може знижуватися до -5.

Цвітна капуста

Цвітна капуста може зберігатися при:

дещо вищій температурі - від 0 до 6 градусів;

вологість може становити від 85% до 95%;

рекомендується гарна вентиляція місця для зберігання.

Зазвичай, з дотриманням всіх умов, в холодильнику зберігати цвітну капусту можна приблизно 2 тижні.

Броколі

Броколі дуже вибаглива до температурного режиму і вологості. Таку капусту можна зберігати за наступних умов:

температура має становити від 0 до 10 градусів;

вологість допускають від 90% до 95%.

Навіть при незначному зниженні вологості броколі може засохнути, а при збільшенні температури - гниє.

В холодильнику броколі зберігається не більше ніж тиждень. При заморожуванні відварене протягом трьох хвилин та сухе броколі може зберігатися майже рік.

Кольрабі

При зберіганні кольрабі варто дотримуватись наступних рекомендацій:

температурний режим - від 0 до 2 градусів;

вологість має становити не менш 95%

В морозилці кольрабі може зберігатися 6-9 місяців. В холодильнику кольрабі лежить менше, аніж в підвалі або в льосі - декілька тижнів.

Для подовження зберігання рекомендують загорнути капусту в цупкий папір, а потім покласти в поліетиленовий пакет.

Брюссельська капуста

Брюссельська капуста зберігається за таких умов:

температура становить від 0 до 4 градусів;

вологість бажано встановити на рівні 95%.

Максимально довгий термін зберігання у замороженої капусти - в морозилці її можна тримати до 12 місяців. Однак її краще не додавати до салатів, адже вона може втратити смакові властивості та текстуру.

Як зберігати капусту (ілюстрація: Freepik)

Вкрай важливо дотримуватися рекомендованого режиму. Якщо температура підвищиться навіть на 4 градуси, тривалість зберігання овочу скоротиться.

Адже капуста не лише розм'якне, а й може навіть підгнити. Якщо температура буде нижче 0 - капуста, в більшості випадків, замерзне.

Де зберігати капусту

Найпоширеніші місця для зберігання - це холодильник, льох, морозильна камера або ж балкон. Однак обирати найкраще місце для зберігання капусти слід відповідно до сорту:

хоча червонокачанна і білокачанна капуста може зберігатися на стелажах, в підвішеному стані або в ящиках, для квартирних умов найкраще підійде балкон або холодильник - з дотриманням температурного режиму та загортуванням у плівку;

і може зберігатися на стелажах, в підвішеному стані або в ящиках, для квартирних умов найкраще підійде балкон або холодильник - з дотриманням температурного режиму та загортуванням у плівку; в підвалі, в льосі або в холодильнику цвітна капуста може зберігатися за умови обмотування папером та захисній плівці - проте час від часу папір відкривають;

може зберігатися за умови обмотування папером та захисній плівці - проте час від часу папір відкривають; брюссельську капусту краще зберігати в погребі в ящиках, в холодильнику вона зазвичай зберігається менше - через недостатню вологість;

краще зберігати в погребі в ящиках, в холодильнику вона зазвичай зберігається менше - через недостатню вологість; броколі краще заморожувати - в холодильнику термін зберігання становить лише тиждень.

Як зрозуміти, що овоч зіпсувався

Найбільша ознака зіпсованої капусти - це поява нальоту сірого кольору з чорними вкрапленнями - бактеріозу.

Хоча дехто може видаляти дрібні пошкоджені місця, а неушкоджені ділянки використовувати лише для страв з термічною обробкою, найкраще рішення - не вживати овоч, який має ознаки псування. Особливо, якщо процес пошкодив декілька листків углиб.