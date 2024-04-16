Щоб не стати ухилянтом за новим законом про мобілізацію: що треба знати обов'язково

Військова підготовка

Строкову службу в Україні замінять базовою військовою службою терміном 3 місяці. Молоді до 25 років потрібно буде обрати час та місце проходження такої підготовки. А з 2025 року в навчальних закладах усіх форм власності запровадять загальновійськову підготовку.

Облік

Протягом 60 днів після вступу закону у дію всім чоловікам від 18 до 60 років буде необхідно оновити власні дані в Єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Для цього потрібно буде особисто з'явитися у ТЦК або у пункт прийому в ЦНАП (вони вже почали відкриватися по всій країні) та надати свої дані для взяття на облік.

Також можна буде створити електронний кабінет військовозобов'язаного (добровільно) для внесення туди особистої та службової (для резервістів) інформації онлайн. Однак зараз сервіс ще на етапі розробки й скористатися ним на разі неможливо.

Інвалідність та обмежено придатні

Громадянам, які отримали ІІ-III групи інвалідності у період з 22 лютого 2024 року (крім військовослужбовців) необхідно буде оновити свої дані в Реєстрі та повторно пройти медичний огляд для встановлення групи придатності до служби.

Також ВЛК доведеться пройти тим громадянам, які були визнані обмежено придатними до військової служби. Новий закон скасовує цю категорію, тому повторний медичний огляд має визнати таких громадян придатними або непридатними до служби.

Усі, хто не оновлять у вказаний термін свої дані, можуть бути обмежені в отриманні консульських послуг за кордоном (крім отримання посвідчення особи для повернення в Україну) і керуванні транспортними засобами.

Документи та виклик до ТЦК

Усі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років тепер повинні завжди мати при собі військово-облікові документи. Перевіряти їх мають право:

Працівники ТЦК

Прикордонна служба

Поліція

Процес перевірки документів може фіксуватися на фото або відео.

Правила вручення повісток не змінили, але є нововведення для тих, хто відмовляється виконувати вимоги ТЦК.

Якщо громадянин не з'явиться у ТЦК в термін, який вказаний на повістці, ТЦК має право звернутися в Національну поліцію з вимогою про адміністративне затримання та доставляння його в військкомат.

Якщо поліція (у разі неможливості виконання цієї вимоги) надсилає відповідне сповіщення у ТЦК і за 5 днів після цього громадянину надішлють формальну вимогу про виконання його обов'язків як військовозобов'язаного чи резервіста.

Днем вручення такої вимоги вважається:

Вручення повістки під розписку поштою

День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу або про неможливість її вручити за адресою з інших причин (зокрема, якщо особа не повідомила ТЦК свою актуальну адресу)

Якщо протягом 10 календарних днів після вручення вимоги громадянин не виконав своїх обов'язків, то ТЦК має право звернутися до суду. Тоді військовозобов'язаному можуть обмежити право на керування транспортним засобом під час мобілізації - на строк до виконання або відкликання вимоги.

Відстрочка на два місяці

Добровольці, які самостійно прийдуть до ТЦК для включення їх у лави ЗСУ без повістки, отримають відстрочку на два місяці для вирішення особистих справ та підготовку.

Бронювання

За новим законом, бронюванню від мобілізації підлягають чиновники категорії "А", голови обласних та районних рад, сільські селищні та міські голови. Чиновники категорії "Б" та органів місцевого самоврядування - не більше 50% від кількості військовозобов'язаних.

Також можуть бути заброньовані співробітники органів державної влади, інших держорганів, підприємств та організацій, що є критично важливими для ЗСУ, економіки та життєдіяльності населення.

Ще право на бронь мають кінцеві бенефіціари критично важливих підприємств, установ та організацій, навіть, якщо вони там не працюють. До переліку критично важливих віднесли також працівників сфери культури та медіа.

Відстрочка від мобілізації

Відтепер право на відстрочку від мобілізації мають право:

Люди з інвалідністю всіх груп та за рішенням ВЛК. Їм надається відстрочка від 6 до 12 місяців з умовою пройти знову ВЛК по закінченню терміну відстрочки.

Батьки 3-х неповнолітніх дітей - якщо немає боргів за аліментами, які перевищують 3 місяці заборгованості

Батьки=одинаки та матері-одиначки, чий чоловік (дружина) загинув, зник безвістю, позбавлений батьківських прав, перебуває у в'язниці

Батько або мати неповнолітньої дитини, чий чоловік (дружина) вже проходить службу

Батьки неповнолітніх дітей з інвалідністю або тяжкими захворюваннями

Усиновлювачі дітей з інвалідністю - якщо діти на момент усиновлення були визнані сиротами або позбавлені батьківського піклування

Подружжя людей з інвалідністю III групи - лише у разі інвалідності, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівки, кисті, стопи, одного з парних органів, псих розлади при онкології, паралітичних синдромів

Ті, у кого на утриманні батьки з I та ІІ груп - якщо з подружжя опікунів один невійськовий, другого можуть мобілізувати

Онуків бабусь та дідусів, що мають інвалідність І та ІІ груп можуть звільнити від армії, якщо немає ближчих родичів

Студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають освіту послідовно, аспіранти

Викладачі навчальних закладів

Науковці

Демобілізація

Норма про демобілізацію після 36 місяців військової служби була виключена з нового закону. Зараз у Кабінеті міністрів працюють над окремим документом, який буде визначати норми про демобілізацію.

Однак у новому законі регулюється термін служби для контрактників і правила звільнення з армії для різних категорій військовослужбовців.

Підстави для звільнення зі служби за призовом:

За віком (у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі)

За станом здоров'я - на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби або про тимчасову непридатність до військової служби з переглядом через 6-12 місяців. Або за наявності інвалідності (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу)

У зв'язку з вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі

Через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається окремо

У зв'язку зі звільненням з полону

У зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості їх використання на службі (для осіб вищого офіцерського складу)

У зв'язку з призначенням на посаду судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя

Для військовослужбовців за контрактом