Чтоб не стать уклонистом по новому закону о мобилизации: что нужно знать обязательно

Верховная Рада Украины приняла новый закон о мобилизации. Нормы этого закона начнут действовать через месяц после подписи документа президентом. Теперь изменились некоторые правила для мобилизованных, добавились определенные пункты относительно ограниченно пригодных и военнообязанных, которые имеют отсрочку.
Что нужно знать, чтобы не стать уклонистом во время мобилизации, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Закон о мобилизации №10449.
Срочную службу в Украине заменят базовой военной службой на 3 месяца. Молодежи до 25 лет нужно будет выбрать время и место прохождения такой подготовки. А с 2025 года в учебных заведениях всех форм собственности будет внедрена общевойсковая подготовка.
В течение 60 дней после вступления закона в действие всем мужчинам от 18 до 60 лет необходимо будет обновить собственные данные в Едином электронном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Для этого нужно будет лично явиться в ТЦК или в пункт приема в ЦНАП (они уже начали открываться по всей стране) и предоставить свои данные по учету.
Также можно будет создать электронный кабинет военнообязанных (добровольно) для внесения туда личной и служебной (для резервистов) информации онлайн. Однако сейчас сервис еще на этапе разработки и воспользоваться им сейчас невозможно.
Гражданам, получившим ІІ-ІІІ группы инвалидности в период с 22 февраля 2024 года (кроме военнослужащих) необходимо будет обновить свои данные в Реестре и повторно пройти медицинское освидетельствование для установления группы годности к службе.
Также ВВК придется пройти гражданам, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе. Новый закон отменяет эту категорию, поэтому повторное медицинское освидетельствование должно признать таких граждан пригодными или непригодными к службе.
Все, кто не обновят в указанный срок свои данные, могут быть ограничены в получении консульских услуг за границей (кроме получения удостоверения личности для возвращения в Украину) и вождении транспортных средств.
Все военнообязанные граждане от 18 до 60 лет теперь должны всегда иметь при себе военно-учетные документы. Проверять их имеют право:
Процесс проверки документов может фиксироваться на фото или видео.
Правила вручения повесток не изменили, но есть нововведения для отказывающихся выполнять требования ТЦК.
Если гражданин не явится в ТЦК в срок, указанный на повестке, ТЦК имеет право обратиться в Национальную полицию с требованием об административном задержании и доставке его в военкомат.
Если полиция (в случае невозможности выполнения этого требования) направляет соответствующее уведомление в ТЦК и через 5 дней после этого гражданину пришлют формальное требование о выполнении его обязанностей в качестве военнообязанного или резервиста.
Днем вручения такого требования считается:
Если в течение 10 календарных дней после вручения требования гражданин не исполнил свои обязанности, то ТЦК имеет право обратиться в суд. Тогда военнообязанному могут ограничить право на управление транспортным средством во время мобилизации - на срок до исполнения или отзыва требования.
Добровольцы, самостоятельно пришедшие в ТЦК для поступления их в ряды ВСУ без повестки, получат отсрочку на два месяца для решения личных дел и подготовку.
По новому закону бронированию от мобилизации подлежат чиновники категории "А", председатели областных и районных советов, сельские поселковые и городские головы. Чиновники категории "Б" и органов местного самоуправления – не более 50% от количества военнообязанных.
Также могут быть забронированы сотрудники органов государственной власти, других госорганов, предприятий и организаций, которые критически важны для ВСУ, экономики и жизнедеятельности населения.
Еще право на бронь имеют конечные бенефициары критически важных предприятий, учреждений и организаций даже если они там не работают. В число критически важных отнесли также работников сферы культуры и медиа.
Теперь право на отсрочку от мобилизации имеют право:
Норма о демобилизации после 36 месяцев военной службы была исключена из нового закона. Сейчас в Кабинете министров работают над отдельным документом, определяющим нормы о демобилизации.
Однако в новом законе регулируется срок службы для контрактников и правила увольнения из армии для разных категорий военнослужащих.
Основания для увольнения со службы по призыву:
Для военнослужащих по контракту
Ранее мы писали о том, подлежат ли призыву студенты и преподаватели.
А еще рассказывали, кто из украинцев может потерять отсрочку от мобилизации.