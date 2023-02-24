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Щоб не потрапити в халепу: адвокат дав важливі поради для військових

Фото: Адвокат дав п'ять порад для військових (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Військові в Україні часто стикаються з бюрократією, коли починають вирішувати деякі питання. Щоб цього не відбувалося, адвокат Роман Симутін розповів про п'ять порад, які знадобляться військовослужбовцям, щоб не потрапити у халепу.

Їхній правозахисник опублікував у своєму Telegram-каналі.

5 юридичних порад військовим від Симутіна

  • Завжди повідомляйте частину про місцезнаходження, навіть якщо ви перебуваєте у шпиталі. Не питайте чому так, просто відправте рапорт по Viber або рекомендованим листом. Це найпоширеніші випадки в адвокатській практиці, коли записують у дезертири, знімають зарплату, а військовий тим часом лікується.
  • Ніколи не давайте письмові пояснення причин відмови виконувати наказ, оскільки матеріали разом із поясненням направляють для перевірки та притягнення до відповідальності. Не документуйте себе.
  • Висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) у суді не оскаржується. Звертайтеся лише до вищого рівня або Центрального ВЛК.
  • Термін розгляду рапорту, адвокатського запиту та будь-чого – 30 днів.
  • Якщо у вас є законні підстави для звільнення, а розгляд рапорту затягують – телефонуйте на гарячу лінію Міністерства оборони. І не бійтеся відповідальності.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо вам вручили повістку на вулиці.

Читайте також, чи потрібно одразу йти у військкомат після отримання повістки.

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адвокат