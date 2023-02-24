Чтобы не попасть в переплет: адвокат дал важные советы для военных

Военные в Украине очень часто сталкиваются с бюрократией, когда начинают решать некоторые вопросы. Чтобы этого не происходила адвокат Роман Симутин рассказал о пяти советах, которые понадобятся военнослужащим, чтобы не попасть в переплет.

Их правозащитник опубликовал в своем Telegram-канале.

Раньше мы рассказывали, что делать, если вам вручили повестку на улице.

Читайте также, нужно ли сразу идти в военкомат после получения повестки.