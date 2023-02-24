Щоб не потрапити в халепу: адвокат дав важливі поради для військових

Військові в Україні часто стикаються з бюрократією, коли починають вирішувати деякі питання. Щоб цього не відбувалося, адвокат Роман Симутін розповів про п'ять порад, які знадобляться військовослужбовцям, щоб не потрапити у халепу.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо вам вручили повістку на вулиці.

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