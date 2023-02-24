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Чтобы не попасть в переплет: адвокат дал важные советы для военных

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Пятница 24 февраля 2023 08:54
Чтобы не попасть в переплет: адвокат дал важные советы для военных Фото: Адвокат дал пять советов для военных (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Военные в Украине очень часто сталкиваются с бюрократией, когда начинают решать некоторые вопросы. Чтобы этого не происходила адвокат Роман Симутин рассказал о пяти советах, которые понадобятся военнослужащим, чтобы не попасть в переплет.

Их правозащитник опубликовал в своем Telegram-канале.

5 юридических советов военным от Симутина

  • Всегда сообщайте часть о своем местонахождении, даже если вы находитесь в госпитале. Не спрашивайте почему так, просто отправьте рапорт по Viber или заказным письмом. Это самые распространенные случаи в адвокатской практике, когда записывают в дезертиры, снимают зарплату, а военный в это время лечится.
  • Никогда не давайте письменные объяснения причин отказа выполнять приказ, так как материалы вместе с объяснением направляют для проверки и привлечения к ответственности. Не документируйте себя.
  • Заключение военно-врачебной комиссии (ВЛК) в суде не обжалуется. Обращайтесь только к более высокому уровню или Центральной ВЛК.
  • Срок рассмотрения рапорта, адвокатского запроса и чего угодно – 30 дней.
  • Если у вас законные основания для увольнения, а рассмотрение рапорта затягивают – звоните по телефону на горячую линию Министерства обороны. И не бойтесь ответственности.

Раньше мы рассказывали, что делать, если вам вручили повестку на улице.

Читайте также, нужно ли сразу идти в военкомат после получения повестки.

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