Чтобы не попасть в переплет: адвокат дал важные советы для военных
Фото: Адвокат дал пять советов для военных (РБК-Украина)
Военные в Украине очень часто сталкиваются с бюрократией, когда начинают решать некоторые вопросы. Чтобы этого не происходила адвокат Роман Симутин рассказал о пяти советах, которые понадобятся военнослужащим, чтобы не попасть в переплет.
Их правозащитник опубликовал в своем Telegram-канале.
5 юридических советов военным от Симутина
- Всегда сообщайте часть о своем местонахождении, даже если вы находитесь в госпитале. Не спрашивайте почему так, просто отправьте рапорт по Viber или заказным письмом. Это самые распространенные случаи в адвокатской практике, когда записывают в дезертиры, снимают зарплату, а военный в это время лечится.
- Никогда не давайте письменные объяснения причин отказа выполнять приказ, так как материалы вместе с объяснением направляют для проверки и привлечения к ответственности. Не документируйте себя.
- Заключение военно-врачебной комиссии (ВЛК) в суде не обжалуется. Обращайтесь только к более высокому уровню или Центральной ВЛК.
- Срок рассмотрения рапорта, адвокатского запроса и чего угодно – 30 дней.
- Если у вас законные основания для увольнения, а рассмотрение рапорта затягивают – звоните по телефону на горячую линию Министерства обороны. И не бойтесь ответственности.
Раньше мы рассказывали, что делать, если вам вручили повестку на улице.
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