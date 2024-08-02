Чтобы никто не нашел: 5 неожиданных идей для тайника в доме

Вы собираетесь в отпуск, но дома оставляете что-нибудь ценное? Тогда нужно его надежно спрятать! Но у воров есть богатый опыт поиска скрытых вещей. Как перехитрить преступников и спрятать ваши ценные вещи там, где никто не догадается искать?

РБК-Украина (проект Styler) нашло для вас 5 простых, но эффективных решений, где устроить домашний тайник.

Фальшивые водопроводные трубы

Установите фальшивую ПВХ трубу с чистящей крышкой где-нибудь в вашем подвале или под ванной. Открутите фальш-крышку - и вот там ваши тайные вещи.

Очень немногие будут проверять всю систему канализации и водопровода в вашем доме, да еще без соответствующих инструментов и с риском устроить потоп.

Идея проста, но достаточно оригинальна (фото: familyhandyman.com)

Тайник в двери

Просверлите отверстие в верхней части любой внутренней двери. Сделайте его размером под цилиндр, такой как старая фотопленка или туба для сигар. Сверните купюры в валик и храните там.

Если вы хотите сделать этот трюк на дверях с полой серединой, вам нужно оставаться поближе к внешним краям. Посмотрите на дверь сверху, и вы увидите, насколько широка жесткая внутренняя рама.

Электрическая розетка

Ни один вор не будет проверять все настенные розетки, поэтому эти скрытые сейфы в стенах предлагают идеальный уровень защиты. Вы можете хранить в них мелочи, такие как ювелирные украшения и деньги. Они очень просто устанавливаются в стенку. Там можно прятать определенную сумму денег, флешку или ключ.

Обычно у воров очень немного времени, поэтому они не станут тратить его на такие долгие дела как откручивание всех розеток (фото: Freepik.com)

Любая пустая труба

Карниз, швабра, или любая пустая труба, которые легко открываются и закрываются, могут стать отличным тайником для денег. Только купюры нужно свернуть в цилиндр - так, как делают в кино американские преступники. Еще важно привязать к деньгам какую-нибудь веревку, чтобы было удобнее вытаскивать деньги изнутри трубы.

Секретное пространство под холодильником

У холодильников и посудомоечных машин есть съемная решетка спереди. Там много секретного места для хранения. Но перед тем как засунуть ценности под холодильник, посмотрите, где находятся горчие детали устройства. На некоторых моделях куча денег может перекрывать поток воздуха. Это заставит холодильник работать перегруженно и может даже повредить его.

Только не забывайте, что вообще такие поддоны нужні для сбора воды (фото: familyhandyman.com)