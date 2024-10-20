Названо найкращий сніданок для жінок

Чи стимулює сніданок обмін речовин?

Вибір правильних продуктів для їжі, особливо для сніданку, може підтримати ваш метаболізм, допомогти вам схуднути та підтримувати стабільну вагу, а також знизити ризик розвитку захворювань.

Правильний перший прийом їжі стимулює не тільки спалювання калорій, але й метаболізм поживних речовин, їх засвоєння, відновлення пошкоджень і регенерацію клітин.

Основні енергетичні поживні речовини включають вуглеводи, жири та білки. Спосіб їх обробки впливає не лише на кількість жиру в організмі. Побічно це може викликати такі стани, як постпрандіальна гіперглікемія або гіпоглікемія, збільшуючи ризик розвитку метаболічних розладів.

Щоб визначити, як сніданки з різним складом впливають на метаболізм, вчені створили відповідну математичну модель. Водночас це допомогло заповнити прогалини в наявних знаннях про вплив першого прийому їжі на жінок, які історично були недостатньо представлені в дослідженнях.

Що їсти на сніданок, щоб схуднути?

Як з'ясували фахівці, у жінок більш інтенсивний метаболізм жирних кислот, а не вуглеводів, як у чоловіків. Тому для підтримки оптимального рівня енергії та здоров’я жінкам буде більше корисний сніданок, багатий жирами, тоді як у випадку чоловіків перший прийом їжі має бути більш багатим на вуглеводи.

Чоловічий сніданок може включати вуглеводні страви, багаті розчинною клітковиною. Це включає: вівсянка, йогурт з фруктами та горіхами або добре збалансований смузі.

Яйця з овочами на сніданок - ідеальний вибір для жінки (фото: freepik.com)

У випадку з жінками більш рекомендовано наступне: пудинг чіа з кокосом, яйця з овочами та оливковою олією або сир з насінням та фруктами.

"Ми припускаємо, що на підвищену залежність від метаболізму жирів у жінок впливають гендерні відмінності в печінці та жировій тканині", - розповіла Аніта Т. Лейтон з Університету Ватерлоо в Онтаріо, провідний автор дослідження.

Однак печінка жінки зберігає більше глікогену, ніж печінка чоловіка, що призводить до зниження глікогенолізу (розпаду глікогену) та нижчого виробництва глюкози порівняно з чоловічою моделлю.

Це зниження рівня глюкози в крові сприяє окисленню вільних жирних кислот іншими органами і тканинами, що призводить до пришвидшення загального обміну жирів.

Простіше кажучи, жінки накопичують більше жиру, але вони також спалюють більше жиру під час тривалих періодів фізичних вправ і ефективніше метаболізують його, коли вживають під час їжі після нічного голодування. Як пояснює доктор Лейтон, жир є найпоширенішим джерелом енергії, яке дозволяє жінкам покривати високі витрати на харчування під час вагітності та лактації. Фахівець також вказує, що відмінності між статями, швидше за все, пов'язані з більш високим рівнем естрогену у жінок.