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Щоб вас не лякали нарахування. Як і коли передавати показання за світло

Фото: Як передати показники за світло (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Щоб вас не лякали нарахування за середньодобовим споживанням, українцям потрібно вчасно передавати показання лічильника.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YASNO.

Коли потрібно передавати показання лічильника

Це потрібно робити за 2 дні до кінця місяця та у перші три дні нового місяця, тобто, наприклад, від 30 жовтня та до 3 листопада включно, якщо говорити про цей місяць.

Куди передавати показання лічильника за світло

сайт YASNO

особистий кабінет:

для Києва 

для Донецької області 

для Дніпропетровської області 

мобільний застосунок 

чатбот у вайбері або в телеграмі (до речі, ви можете налаштувати тут сповіщення та отримувати нагадування про дні передачі показань лічильника щомісяця);

контактцентри 

приватні повідомлення на сторінці YASNO

Читайте також, у YASNO назвали 7 процедур, які треба зробити до початку опалювального сезону.

Також ми писали прот те, що треба зробити, щоб не нараховувались платіжки за світло, якщо у квартирі ніхто не живе.

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