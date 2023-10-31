Чтобы вас не пугали начисления. Как и когда передавать показания за свет

Чтобы вас не пугали начисления среднесуточного потребления, украинцам нужно вовремя передавать показания счетчика.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YASNO.

чатбот в вайбере или телеграмме (кстати, вы можете настроить здесь уведомление и получать напоминания о днях передачи показаний счетчика ежемесячно);

Это нужно делать за 2 дня до конца месяца и первые три дня нового месяца, то есть, например, с 30 октября до 3 ноября включительно, если говорить об этом месяце.

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