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Чтобы вас не пугали начисления. Как и когда передавать показания за свет

Фото: Как передать показатели за свет (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Чтобы вас не пугали начисления среднесуточного потребления, украинцам нужно вовремя передавать показания счетчика.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YASNO.

Когда нужно передавать показания счетчика

Это нужно делать за 2 дня до конца месяца и первые три дня нового месяца, то есть, например, с 30 октября до 3 ноября включительно, если говорить об этом месяце.

Куда передавать показания счетчика за свет

сайт YASNO

личный кабинет:

для Киева

для Донецкой области

для Днепропетровской области

мобильное приложение

чатбот в вайбере или телеграмме (кстати, вы можете настроить здесь уведомление и получать напоминания о днях передачи показаний счетчика ежемесячно);

контактцентры

приватные сообщения на странице YASNO

Читайте также, что в YASNO назвали 7 процедур, которые нужно сделать до начала отопительного сезона.

Также мы писали о том, что нужно сделать, чтобы не начислялись платежки за свет, если в квартире никто не живет.

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