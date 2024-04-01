Щоб кріп завжди ріс кущами: які секрети потрібно знати усім городникам

Як правильно сіяти кріп

Кріп не тільки дуже корисна зелень, яку варто вживати для здоров'я організму, а й ще необхідна спеція у багатьох стравах - від супу до закруток. Тому його варто вирощувати самостійно навіть на невеликому клаптику землі.

Перше - терміни посадки. Кріп непримхливий до погоди, тому сіяти його у ґрунт можна вже після першого потепління й аж до пізньої осені. Досвідчені городники його висівають протягом цілого сезону - тільки він завершив цвітіння, його сіють знов.

Друге - де сіяти. Кріп любить сонечко, тому сіяти його потрібно на відкритій ділянці. І слідкуйте, щоб йому не заважали сусіди по городу. Для вирощування цієї зелені підходить пухка та нейтральна земля. Ґрунт краще готувати заздалегідь - з осені використовуйте компост чи перегній для удобрення.

Як сіяти. Зерна потрібно помістити у вологий ґрунт, у лунки на відстані 20 сантиметрів одна від одної. Ширина лунки має складати до 2 сантиметрів.

Дуже важливо! Не сипте багато насіння - на одному квадратному метрі має бути не більше одного граму посівного матеріалу. Одразу після сіяння поливати не треба і взагалі краще два дні ґрунт не чіпати.

Перші сходи можна чекати днів через 10 після посіву. Якщо погода дуже суха - то варто додати полив.