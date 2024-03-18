Коли починати сіяти буряк у 2024 році, щоб мати гарний урожай

Буряк навесні висаджують одразу в ґрунт й розсаду для цього овочу робити не потрібно. Однак сіяти його потрібно не раніше квітня, коли вже на вулиці буде достатньо тепло.

Коли потрібно садити буряк, які сорти варто обирати та що потрібно знати про вирощування цього овочу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Який буряк можна садити у квітні

Вибір сорту буряка для посадки у квітні залежить від стійкості рослини до холодів та заморозків. Обирати краще ранньостиглі сорти, терміном дозрівання 50-80 днів.

Найкращі сорти

Браво - невибагливий сорт, стійкий до хвороб

Червона Куля - термін дозрівання 80-90 днів

Бордо 237 - невибагливий та урожайний сорт

Ренова

Єгипетська плоска

Коли потрібно садити буряк

Посів буряка у відкритий ґрунт широко практикується в південній смузі. Середня денна температура повинна складати 15 градусів тепла, температура ґрунту не має опускатися нижче +10 градусів.

Також варто користуватися місячним календарем для вибору найкращої дати для посадки. Коренеплоди зазвичай садять на спадаючий місяць.

Найкращі дні у квітні: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 28, 30.

Несприятливими днями для посадки рослин вважаються дні Молодика та Повні, а це 12 та 27 квітня.

Чи можна садити буряк на розсаду

Так, буряк можна вирощувати розсадою і це потрібно робити приблизно за місяць до орієнтовної висадки в ґрунт. Відстань між рядами має бути 5 см, глибина посадки - 2-3 см, між зернятками - 2 см.

При використанні розсади вдається отримати швидкий урожай (на 20-25 днів швидше, ніж у відкритому ґрунті).

Крім того, при посадці розсади не доведеться проріджувати слабкі сходи, викидати зайві зародки й це збільшить кількість плодів урожаю. Паростки мають бути готові для пересадки у відкритий ґрунт, коли утворюється два-три міцних листочки.

Як підготувати насіння

Деякі виробники пропонують вже оброблений матеріал, але часто городники використовують саме не обробний і готують його до посадки самостійно.

Насіння потрібно спочатку "розбудити". Для цього жменю матеріалу потрібно на кілька днів замочити у чистій воді. Для насичення необхідними вітамінами та мінеральними речовинами зерна буряка поміщають в розчин стимулятора росту.

Через два дні розкладають в один шар на вологій марлі й залишають в теплому місці на дві доби. Така підготовка забезпечить появу перших сходів вже за тиждень після посадки.

Підготовка ґрунту

Також обов'язково потрібно підготувати грядки для майбутнього буряка. Земля в цей час ще не дуже активна, перші сходи тільки починають проявлятися. Тому ґрунт потрібно добре перекопати, додати компосту та ретельно розпушити.

Найкращими умовами висадки буряка є вологість та прохолода, тому обирайте дні з хмарною погодою або навіть - під час легкого дрібного дощу. А ще - обирайте вечірній час.

На перші 3-4 дні вкрийте посадку від прямих сонячних променів тканиною і щодня зволожуйте ґрунт. Як тільки паростки проб'ються, потреба в поливі скоротяться до 1 разу на тиждень.

Не забувайте про прорідження паростків, якщо ви одразу посіяли в ґрунт. А ще дуже важливо - розпушувати землю, саме це дозволяє отримати соковиті та смачні плоди.

Помилки при посадці буряка

Вибір місця. Висадка овочу повторно в один і той же місце виключена. Попередниками буряків можуть бути грядки картоплі, цибулі, томата, огірків. Не рекомендується висаджувати буряк після капусти, моркви, редьки.

Полив. Паростки буряка посухостійкі, не виносять надлишку вологи й потребують поливу тільки в разі повного висихання ґрунту. Надмірний полив призведе до загнивання плодів, появі хвороб і зниження смакових якостей.

Грядка. Звична грядка для вирощування овочів - поглиблена, з бортиками для утримання вологи. Бурякам же необхідно достатня насиченість ґрунту киснем, тому сформуйте високу грядку, це позитивно позначиться на зростанні коренеплоду, а також дозволить відвести зайву вологу.

Підготовка до посадки. При середній денній температурі повітря + 5 градусів буряк можна сміливо гартувати - виставляти на балкон спочатку на день, а з часом і на ніч. Так, паростки звикнути до нових зовнішніх умов і відмінно перенесуть нові умови.

Ґрунт. Уникайте посадки буряка в землю підвищеної кислотності. Нейтралізувати кислотність ґрунту допоможе внесення доломітового борошна або вапна.