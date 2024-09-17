Щоб добре прижилася: як правильно посадити малину восени

Осіння посадка малини - чудовий спосіб забезпечити майбутній урожай смачних ягід. Період посадки триває з середини серпня до початку жовтня, але точні терміни залежать від клімату вашого регіону. Яким саме способом висаджувати малину та як підготувати ділянку для цього?
РБК-Україна (проект Styler) надає інструкцію правильної посадки малину восени для гарного наступного урожаю.
Осінь є ідеальним часом для посадки малини завдяки м'якому клімату. Оптимальні строки посадки: з середини серпня до кінця вересня, однак головне - завершити роботу до настання перших заморозків.
Орієнтуйтеся на середньодобову температуру, яка має бути близько +10°C. Для висадки вибирайте сухий день, оскільки надмірна волога може призвести до загнивання стебел після обрізки.
Саджанці малини бувають з голими коренями або в контейнерах. Вибір залежить від особистих уподобань та сорту рослини. Ремонтантні сорти, які дають урожай кілька разів на сезон, рекомендується садити у віці не менше двох років. Основні критерії вибору саджанців:
Перед посадкою стебла малини необхідно обрізати майже під нуль, оскільки найкращі врожаї рослина дає на дворічних гілках.
Малина потребує добре освітленого місця, де більшу частину дня світить сонце. Ідеальне розташування - південно-східні або південно-західні схили. Основні фактори, на які слід звернути увагу при виборі місця:
Перед посадкою ділянку потрібно ретельно підготувати. Це включає очищення від сміття та бур'янів, перекопування ґрунту і внесення добрив. Підготуйте місце під малинник заздалегідь, розмітивши ділянку для кількох кущів.
Внесіть у ґрунт перегній або компост, щоб покращити його родючість. Якщо ви плануєте посадити кілька кущів, встановіть шпалери для підтримки рослин.
Існує два основних методи посадки малини: кущовий та стрічковий.
Після посадки малини восени необхідно забезпечити їй належний догляд. Поливайте кущі регулярно до настання заморозків, мульчуйте ґрунт навколо рослин для збереження вологи.
Після обрізки підготуйте рослини до зими: у регіонах із холодними зимами вкрийте кущі спеціальним матеріалом або соломою. Дотримуючись цих простих порад, ви забезпечите своїй малині здоровий ріст і щедрий урожай у наступні роки!
Раніше ми писали, що треба обов'язково зробити з малиною восени, щоб вона добре родила наступного року.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти та видання Gardener's World, Fair Planet, Bob Vila.