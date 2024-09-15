Що робити з опалим листям: яка від нього користь та шкода

Осінь приносить не лише красу жовтогарячого листя, але й викликає питання про те, що робити з опалим листям у саду. Одні вважають його природною частиною екосистеми, яка не потребує втручання, інші наполягають на його прибиранні через можливі загрози для рослин. Тож які основні аспекти користі та шкоди опалого листя?

РБК-Україна (проект Styler) розбирає проблему, чого більше від опалого листя - шкоди чи користі.

Переваги опалого листя

Природна мульча. Опале листя може використовуватися як природний матеріал для мульчування. Шар листя допомагає зберігати вологу в ґрунті та підтримує його структуру. Це особливо корисно для теплолюбних дерев і багаторічників.



Добриво. Листя, що перегниває, перетворюється на чудове органічне добриво, яке збагачує ґрунт поживними речовинами. Листяний перегній містить азот і фосфати, що сприяє росту садових культур.



Притулок для корисних тварин. У купах опалого листя можуть зимувати корисні тварини, такі як їжаки, які борються зі шкідниками, знищуючи комах і мишей.



Захист коріння рослин. Шар листя під деревами допомагає захистити кореневу систему від морозів. Для цього варто укрити стовбури шаром листя завтовшки 10-15 см і накрити його гілками для запобігання розвіюванню вітром.

Опале листя може ще допомогти рослинам взимку (фото: klioma-servise.in.ua)

Недоліки опалого листя

Середовище для шкідників. Листя, що залишається на землі, стає ідеальним укриттям для шкідників та їхніх личинок. Вони зимують у ньому, а навесні можуть пошкодити садові рослини, що значно зменшить врожай.



Розповсюдження хвороб. Якщо дерева були уражені грибковими захворюваннями, опале листя може стати джерелом поширення спор хвороб. Без прибирання і правильного поводження з листям ці спори можуть інфікувати здорові рослини.



Утворення плісняви. На вологих ділянках листя може сприяти утворенню плісняви. Це особливо небезпечно для газону та рослин, що не витримують вологи. Шар листя перекриває доступ повітря, через що ґрунт втрачає свої властивості.



Небезпека для хвойних рослин. Листя, що залишається під хвойними рослинами, може сприяти розмноженню грибкових інфекцій, які вражають кору ялин, сосен і туй. Хвойні рослини особливо чутливі до цієї проблеми.

Чи варто збирати опале листя?

Сперечатися щодо користі чи шкоди опалого листя можна довго. Все залежить від стану вашого саду. Якщо дерева здорові, і на листі немає ознак грибкових захворювань, його можна залишити для природного перегнивання.

Проте у випадку ураження шкідниками або хворобами варто прибрати листя, щоб уникнути поширення проблем на наступний рік.

Опале листя може стати цінним ресурсом для вашого саду, якщо використовувати його розумно. Однак у деяких випадках воно може стати загрозою для здоров'я рослин, тож важливо своєчасно вирішувати, як з ним поводитися.

Спалювати листя - хибна практика (фото: Freepik.com)

Чому не варто спалювати опале листя

Спалювання опалого листя - це поширена, але шкідлива практика, яка має ряд негативних наслідків. Перш за все, при горінні листя виділяється дим, що містить шкідливі для здоров'я речовини, такі як оксид вуглецю, азотисті сполуки, важкі метали та дрібні частинки сажі.

Особливо небезпечним дим стає для людей з алергіями, астмою або іншими захворюваннями дихальної системи.

Крім того, спалювання листя руйнує екологічну рівновагу. Листя, яке природним чином перегниває, повертає ґрунту необхідні поживні речовини, збагачуючи його та підтримуючи баланс органічних речовин.

Спалювання позбавляє ґрунт цього корисного процесу, що може призвести до його виснаження. Ще однією проблемою є знищення корисних комах і мікроорганізмів, які живуть у листі та сприяють покращенню ґрунту.

Також спалювання листя є протизаконним у багатьох країнах, включно з Україною, оскільки порушує екологічні норми та правила пожежної безпеки.