Чтобы хорошо прижилась: как правильно посадить малину осенью

Осенняя посадка малины - отличный способ обеспечить будущий урожай вкусных ягод. Период посадки длится с середины августа по начало октября, но точные сроки зависят от климата вашего региона. Каким способом высаживать малину и как подготовить участок для этого?
РБК-Украина (проект Styler) дает инструкцию правильной посадки малину осенью для хорошего следующего урожая.
Осень является идеальным временем для посадки малины благодаря мягкому климату. Оптимальные сроки посадки: с середины августа до конца сентября, однако главное - завершить работу до наступления первых заморозков.
Ориентируйтесь на среднесуточную температуру около +10°C. Для высадки выбирайте сухой день, поскольку чрезмерная влага может привести к загниванию стеблей после обрезки.
Саженцы малины бывают с голыми корнями или в контейнерах. Выбор зависит от личных предпочтений и сорта растения. Ремонтантные сорта, дающие урожай несколько раз в сезон, рекомендуется сажать в возрасте не менее двух лет. Основные критерии выбора саженцев:
Перед посадкой стебли малины необходимо обрезать почти под ноль, поскольку наилучшие урожаи растение дает на двухлетних ветвях.
Малина нуждается в хорошо освещенном месте, где большую часть дня светит солнце. Идеальное расположение - юго-восточные или юго-западные склоны. Основные факторы, на которые следует обратить внимание при выборе места:
Перед посадкой участок нужно тщательно приготовить. Это включает очищение от мусора и сорняков, перекапывание почвы и внесение удобрений. Подготовьте место под малинник заранее, разметив участок для нескольких кустов.
Внесите в грунт перегной или компост, чтобы улучшить его плодородие. Если вы планируете усадить несколько кустов, установите обои для поддержки растений.
Существует два основных метода посадки малины: кустовой и ленточный.
После посадки малины осенью необходимо обеспечить ему надлежащий уход. Поливайте кусты регулярно до наступления заморозков, мульчуйте почву вокруг растений для сохранения влаги.
После обрезки подготовьте растения к зиме: в регионах с холодными зимами укройте кусты специальным материалом или соломой. Следуя этим простым советам, вы обеспечите своей малине здоровый рост и обильный урожай в последующие годы!
Раньше мы писали, что нужно обязательно сделать с малиной осенью, чтобы она хорошо родила в следующем году.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Gardener's World, Fair Planet, Bob Vila.