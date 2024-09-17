Чтобы хорошо прижилась: как правильно посадить малину осенью

Когда сажать малину осенью

Осень является идеальным временем для посадки малины благодаря мягкому климату. Оптимальные сроки посадки: с середины августа до конца сентября, однако главное - завершить работу до наступления первых заморозков.

Ориентируйтесь на среднесуточную температуру около +10°C. Для высадки выбирайте сухой день, поскольку чрезмерная влага может привести к загниванию стеблей после обрезки.

Как выбрать саженцы малины

Саженцы малины бывают с голыми корнями или в контейнерах. Выбор зависит от личных предпочтений и сорта растения. Ремонтантные сорта, дающие урожай несколько раз в сезон, рекомендуется сажать в возрасте не менее двух лет. Основные критерии выбора саженцев:

Корневая система должна быть хорошо развитой, без гнили или повреждений.

Стебель должен быть крепким, диаметром примерно 1 см, без признаков болезней.

Перед посадкой стебли малины необходимо обрезать почти под ноль, поскольку наилучшие урожаи растение дает на двухлетних ветвях.

Выбор места для посадки малины

Малина нуждается в хорошо освещенном месте, где большую часть дня светит солнце. Идеальное расположение - юго-восточные или юго-западные склоны. Основные факторы, на которые следует обратить внимание при выборе места:

Свет : малина требует не менее 6-8 часов солнечного света в день.

: малина требует не менее 6-8 часов солнечного света в день. Защита от ветра : растение не любит сквозняков, поэтому лучше посадить его у забора или стены.

: растение не любит сквозняков, поэтому лучше посадить его у забора или стены. Пространство : предоставьте достаточно места для роста, поскольку кусты могут вырастать до 1,5 метра в высоту и до метра в ширину.

: предоставьте достаточно места для роста, поскольку кусты могут вырастать до 1,5 метра в высоту и до метра в ширину. Почва: малина любит плодородную, хорошо дренированную почву со слабой кислотностью (pH 6,5-6,7).

Осень - лучшее время сажать малину (фото: Pixabay.com)

Подготовка участка к посадке

Перед посадкой участок нужно тщательно приготовить. Это включает очищение от мусора и сорняков, перекапывание почвы и внесение удобрений. Подготовьте место под малинник заранее, разметив участок для нескольких кустов.

Внесите в грунт перегной или компост, чтобы улучшить его плодородие. Если вы планируете усадить несколько кустов, установите обои для поддержки растений.

Способы посадки малины

Существует два основных метода посадки малины: кустовой и ленточный.

Кустовой способ: подходит для маленьких садов. Кусты сажают на расстоянии не менее метра друг от друга в подготовленные ямки.

подходит для маленьких садов. Кусты сажают на расстоянии не менее метра друг от друга в подготовленные ямки. Ленточный метод: используется для больших насаждений. Растения сажают в траншеи, соблюдая расстояние 40-50 см между кустами. Этот метод подходит для создания живой изгороди.

Уход за малиной после посадки

После посадки малины осенью необходимо обеспечить ему надлежащий уход. Поливайте кусты регулярно до наступления заморозков, мульчуйте почву вокруг растений для сохранения влаги.

После обрезки подготовьте растения к зиме: в регионах с холодными зимами укройте кусты специальным материалом или соломой. Следуя этим простым советам, вы обеспечите своей малине здоровый рост и обильный урожай в последующие годы!