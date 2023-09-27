На що звернути увагу при виборі дитячого харчування: це варто знати батькам

При виборі дитячого харчування потрібно запобігти всі ризики, щоб не нашкодити дитині. Існують спеціальні вимоги щодо маркування дитячого харчування в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Держпродспоживслужби у Facebook.
При виборі першого прикорму в магазині потрібно звернути увагу на упакування, адже існують певні вимоги маркування, нормовані Законом України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів".
Зокрема, на дитячому харчуванні окрім обов’язкової інформації про харчовий продукт має бути вказана додаткова інформація згідно зі статтею 6-1 зазначеного Закону. А саме:
Також зміст інформації про поживну цінність харчових продуктів, може бути доповнено зазначенням вмісту однієї або декількох таких речовин:
Якщо неможливо визначити час зберігання, оцінюють зовнішній вигляд і смакові якості харчування.
Зокрема, суміш може взятися грудочками, покритися плівкою, віддавати кислим запахом. Зазвичай суміш солодкувата, і мама, як правило, знає, яке харчування на смак в нормальному стані.
І якщо суміш змінилася або зіпсувалася, не давайте її дитині. До того ж суміш не повинна бути занадто густою або рідкою.
Також не можна використовувати звичайні ложки або мірні ложки з інших пакувань під час приготування.
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