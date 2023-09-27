На что обратить внимание при выборе детского питания: это следует знать родителям

При выборе детского питания нужно предотвратить все риски, чтобы не навредить ребенку. Есть специальные требования по маркировке детского питания в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Госпродпотребслужбы в Facebook.
При выборе первого прикорма в магазине следует обратить внимание на упаковку, ведь существуют определенные требования маркировки, нормированные Законом Украины "Об информации для потребителей о пищевых продуктах".
В частности, на детском питании, кроме обязательной информации о пищевом продукте, должна быть указана дополнительная информация согласно статье 6-1 указанного Закона. А именно:
Также содержание информации о питательной ценности пищевых продуктов может быть дополнено указанием содержания одного или нескольких таких веществ:
Если невозможно определить время хранения, оценивают внешний вид и вкусовые качества питания.
В частности, смесь может взяться комочками, покрыться пленкой, отдавать кислым запахом. Обычно смесь сладковата, и мама, как правило, знает, какое питание по вкусу в нормальном состоянии.
И если смесь изменилась или испортилась, не давайте ее ребенку. К тому же смесь не должна быть слишком густой или редкой.
Также нельзя использовать обычные ложки или мерные ложки из других упаковок во время приготовления.
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