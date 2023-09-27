На що звернути увагу при виборі дитячого харчування: це варто знати батькам

При виборі дитячого харчування потрібно запобігти всі ризики, щоб не нашкодити дитині. Існують спеціальні вимоги щодо маркування дитячого харчування в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Держпродспоживслужби у Facebook .

На що звернути увагу

При виборі першого прикорму в магазині потрібно звернути увагу на упакування, адже існують певні вимоги маркування, нормовані Законом України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів".

Зокрема, на дитячому харчуванні окрім обов’язкової інформації про харчовий продукт має бути вказана додаткова інформація згідно зі статтею 6-1 зазначеного Закону. А саме:

біля назви вказується вік дитини, з якого вона може споживати такий продукт

інформація про спосіб приготування або використання продукту

особливі харчові потреби, функціональні стани та захворювання, за наявності яких рекомендовано вживати такі харчові продукти

інформація про поживну цінність має включати кількість кожної мінеральної речовини (крім молібдену) і кожного вітаміну, а також - кількість холіну, інозитолу та карнітину

інформація про вміст вітамінів і мінералів, яка виражається як відсоток відповідних референсних величин споживання

інформація про спосіб приготування та про умови зберігання, а також попередження про небезпеку для здоров’я у разі неправильного приготування

інформація про перевагу грудного вигодовування

поживна цінність харчових продуктів, а саме про енергетичну цінність та вміст жирів, насичених жирів, вуглеводів, цукрів, білків та солі

Також зміст інформації про поживну цінність харчових продуктів, може бути доповнено зазначенням вмісту однієї або декількох таких речовин:

мононенасичені жири

поліненасичені жири

поліоли

крохмаль

харчові волокна

вітаміни або мінеральні речовини, наведені в додатку № 9 до цього зазначеного Закону, якщо вони містяться в харчовому продукті у значних кількостях

Як перевірити, чи зіпсувались дитяча молочна суміш

Якщо неможливо визначити час зберігання, оцінюють зовнішній вигляд і смакові якості харчування.

Зокрема, суміш може взятися грудочками, покритися плівкою, віддавати кислим запахом. Зазвичай суміш солодкувата, і мама, як правило, знає, яке харчування на смак в нормальному стані.

І якщо суміш змінилася або зіпсувалася, не давайте її дитині. До того ж суміш не повинна бути занадто густою або рідкою.

Також не можна використовувати звичайні ложки або мірні ложки з інших пакувань під час приготування.