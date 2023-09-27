На что обратить внимание при выборе детского питания: это следует знать родителям
При выборе детского питания нужно предотвратить все риски, чтобы не навредить ребенку. Есть специальные требования по маркировке детского питания в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Госпродпотребслужбы в Facebook.
На что обратить внимание
При выборе первого прикорма в магазине следует обратить внимание на упаковку, ведь существуют определенные требования маркировки, нормированные Законом Украины "Об информации для потребителей о пищевых продуктах".
В частности, на детском питании, кроме обязательной информации о пищевом продукте, должна быть указана дополнительная информация согласно статье 6-1 указанного Закона. А именно:
- возле названия указывается возраст ребенка, с которого он может потреблять такой продукт
- информация о способе приготовления или использования продукта
- особые пищевые потребности, функциональные состояния и заболевания, при наличии которых рекомендовано употреблять такие пищевые продукты
- информация о питательной ценности должна включать количество каждого минерального вещества (кроме молибдена) и каждого витамина, а также количество холина, инозитола и карнитина
- информация о содержании витаминов и минералов, которая выражается как процент соответствующих референсных величин потребления
- информация о способе приготовления и условиях хранения, а также предупреждения об опасности для здоровья в случае неправильного приготовления
- информация о преимуществе грудного вскармливания
- питательная ценность пищевых продуктов, а именно об энергетической ценности и содержании жиров, насыщенных жиров, углеводов, сахаров, белков и соли
Также содержание информации о питательной ценности пищевых продуктов может быть дополнено указанием содержания одного или нескольких таких веществ:
- мононенасыщенные жиры
- полиненасыщенные жиры
- полиолы
- крахмал
- пищевые волокна
- витамины или минеральные вещества, приведенные в приложении № 9 к настоящему Закону, если они содержатся в пищевом продукте в значительных количествах
Как проверить, испортились ли детская молочная смесь
Если невозможно определить время хранения, оценивают внешний вид и вкусовые качества питания.
В частности, смесь может взяться комочками, покрыться пленкой, отдавать кислым запахом. Обычно смесь сладковата, и мама, как правило, знает, какое питание по вкусу в нормальном состоянии.
И если смесь изменилась или испортилась, не давайте ее ребенку. К тому же смесь не должна быть слишком густой или редкой.
Также нельзя использовать обычные ложки или мерные ложки из других упаковок во время приготовления.
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