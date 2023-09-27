На что обратить внимание при выборе детского питания: это следует знать родителям

При выборе детского питания нужно предотвратить все риски, чтобы не навредить ребенку. Есть специальные требования по маркировке детского питания в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Госпродпотребслужбы в Facebook .

На что обратить внимание

При выборе первого прикорма в магазине следует обратить внимание на упаковку, ведь существуют определенные требования маркировки, нормированные Законом Украины "Об информации для потребителей о пищевых продуктах".

В частности, на детском питании, кроме обязательной информации о пищевом продукте, должна быть указана дополнительная информация согласно статье 6-1 указанного Закона. А именно:

возле названия указывается возраст ребенка, с которого он может потреблять такой продукт

информация о способе приготовления или использования продукта

особые пищевые потребности, функциональные состояния и заболевания, при наличии которых рекомендовано употреблять такие пищевые продукты

информация о питательной ценности должна включать количество каждого минерального вещества (кроме молибдена) и каждого витамина, а также количество холина, инозитола и карнитина

информация о содержании витаминов и минералов, которая выражается как процент соответствующих референсных величин потребления

информация о способе приготовления и условиях хранения, а также предупреждения об опасности для здоровья в случае неправильного приготовления

информация о преимуществе грудного вскармливания

питательная ценность пищевых продуктов, а именно об энергетической ценности и содержании жиров, насыщенных жиров, углеводов, сахаров, белков и соли

Также содержание информации о питательной ценности пищевых продуктов может быть дополнено указанием содержания одного или нескольких таких веществ:

мононенасыщенные жиры

полиненасыщенные жиры

полиолы

крахмал

пищевые волокна

витамины или минеральные вещества, приведенные в приложении № 9 к настоящему Закону, если они содержатся в пищевом продукте в значительных количествах

Как проверить, испортились ли детская молочная смесь

Если невозможно определить время хранения, оценивают внешний вид и вкусовые качества питания.

В частности, смесь может взяться комочками, покрыться пленкой, отдавать кислым запахом. Обычно смесь сладковата, и мама, как правило, знает, какое питание по вкусу в нормальном состоянии.

И если смесь изменилась или испортилась, не давайте ее ребенку. К тому же смесь не должна быть слишком густой или редкой.

Также нельзя использовать обычные ложки или мерные ложки из других упаковок во время приготовления.