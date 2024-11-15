Что сделать с вареньем, у которого истек срок годности: 6 неочевидных вариантов

Старое варенье, которое уже нельзя использовать для ароматных тостов или вафель, все еще можно использовать для приготовления. Однако важно, чтобы варенье не было забродившим или с плесенью, а банка не была раздутой - испорченный продукт лучше не использовать для приготовления.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, как можно использовать старое варенье.

Пирог с вареньем

Выпечка - один из самых простых способов использовать старое варенье. Для приготовления простого пирога к варенью нужны следующие продукты:

варенье - 300 г

мука - 500 г

яйца - 2 шт.

масло (жирность 73%) - 200 г

соль - 5 г

сахар - 100 г

ванильный сахар - 15 г

Перемешайте яйца с солью, ванильным и обычным сахаром до однородной консистенции и полного растворения сахара.

Подогрейте масло, чтобы оно было мягким и пластичным. После этого перетрите его с просеянной мукой в крошку. Добавьте яичную массу и замесите плотное тесто.

Застелите форму для выпекания пергаментом, выложите половину теста, сформировав стенки пирога. На тесто равномерно выложите старое варенье и присыпьте пирог оставшимся тестом, порвав его на клочки.

Выпекайте пирог в течение 30-35 минут, в разогретой до 160 градусов в духовке. Тесто должно приобрести легкий золотистый оттенок.

Компот

Компот можно приготовить не только из свежих или сушеных фруктов, но и из старого варенья, которое не испортилось. Для напитка нужно немного продуктов:

вода - 1 л

варенье - 1 стакан

лимонная кислота - щепотка

сахар - по вкусу

Основные ингредиенты для компота - варенье и вода. Сахар и лимонная кислота помогают сбалансировать вкус, если варенье слишком сладкое или кислое.

Налейте воду в кастрюлю, доведите до кипения, затем добавьте варенье, сахар и лимонную кислоту по вкусу. Перемешайте смесь и проварите компот из варенья в течение 1-2 минут.

Подождите охлаждение компота, а затем перелейте напиток через сито, чтобы убрать мякоть.

Желе

Старое варенье можно использовать для приготовления вкусного домашнего желе. Для этого понадобится:

желатин - 1 пачка

варенье - стакан

сахар - по вкусу

Желатин нужно залить водой в соответствии с инструкцией на упаковке и подождать, пока он впитает жидкость.

Варенье перелейте в кастрюлю и залейте водой так, чтобы смесь была жидкой. Перемешайте ингредиенты до однородной консистенции. Добавьте сахар по вкусу и доведите жидкость до кипения.

Из старого варенья можно сделать желе (иллюстративное фото: Freepik)

Проварите варенье в течение 10 минут, затем снимите с огня и подождите, пока смесь станет теплой, но не слишком горячей. Растопите желатин на паровой бане, чтобы он был жидким, но не кипел.

Влейте желатин в варенье, тщательно перемешайте смесь и разлейте будущее желе по формам. Для застывания смесь нужно поставить в холодильник.

Домашнее вино

Из старого варенья нередко готовят домашнее вино. Однако ни в коем случае нельзя использовать варенье с явными признаками порчи - с плесенью, неприятным запахом или сильно сброженным.

Для того чтобы приготовить вино из варенья, нужны следующие продукты:

варенье - 1,5 кг

вода - 1,5 л

изюм - 1 ст. л.

сахар - 250 г

Варенье и воду нужно смешать, добавив сахар и изюм. Смесь разливают по стерильным стеклянным бутылкам объемом не менее 5 л. Заполнять банки нужно на 2/3.

На горлышко банки надевают резиновую перчатку, сделав в материале маленькую дырочку. Посуду нужно поставить в тёплое темное место примерно на 4 дня.

После этого перчатку снимают, наливают в стакан 100 мл жидкости, добавляют 50-75 г сахара и, перемешав, наливают сироп в бутыль. На банку снова надевают перчатку и повторяют процедуру через четыре дня.

За 25-55 дней брожение прекращается - тогда снимают перчатку, а напиток переливают через марлю в стерильные бутылки. Тару закрывают пробкой и оставляют настаиваться в прохладном месте в течение 2-6 месяцев.

Заправка для салата

Еще один простой вариант использования старого варенья - приготовить из него салатную заправку.

Для этого оставьте варенье в банке, добавьте на 1 ст. л. массы 1 ч. л. дижонской горчицы, 1 ст. л. уксуса, 2 ст. л. оливкового масла, а также соль и черный перец по вкусу. Плотно закройте банку крышкой и взболтайте заправку до полного смешивания ингредиентов.

Маринад

Немного фруктовой сладости - прекрасное дополнение к большинству маринадов. Используйте ягодные джемы для говядины и свинины, а джемы из цитрусовых и косточковых фруктов - для птицы, морепродуктов и тофу.

Чтобы приготовить маринад из старого варенья, добавьте в банку три части масла и одну часть уксуса (или цитрусового сока), а также приправы на ваш выбор, например, измельченный чеснок и свежую зелень. Закройте банку крышкой и встряхните, чтобы перемешать маринад.