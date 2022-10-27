Що зробити, щоб збільшити час роботи батареї ноутбука: перевірені способи

Середня тривалість "життя" літій-іонної батареї дорівнює 300-500 циклам. Після закінчення цього терміну її ємність знижується до 80% від початкової.

Це абсолютно нормальний процес. Також цілком природним є швидке зниження заряду під час дуже високих і низьких температур. А при постійних перегрівах скорочується і термін служби акумулятора (більше ніж на 60%).

Як збільшити час роботи ноутбука

Не тримати пристрій постійно увімкненим до мережі

У такому випадку акумулятор перестає виконувати свої головні функції — накопичення та віддачу енергії. І з часом він вже не буде заряджатися до 100%.

Тому варто дотримуватись циклу "заряд/розряд" і це буде найкращим способом підвищити працездатність батареї ноутбука. При цьому не рекомендується чекати повного розрядження до нуля

Температурний режим

Зазвичай оптимальна температура для роботи ноутбуків становить 10-35 градусів. Необхідно стежити за тим, аби був вільний доступ повітря до отворів вентиляційних решіток.

Основна помилка, це коли власники кладуть ноутбук собі на коліна або плед. Тоді пристрій сильно нагрівається. Варто просто придбати спеціальну підставку під ноутбук.

Налаштування батареї

Якщо в налаштуваннях обрати економний режим електроживлення, то це забезпечить зниження витрат заряду до 20%. Щоб це зробити, потрібно клікнути по значку батареї у правому нижньому куті екрана.

У режимі економії зменшується швидкість роботи пристрою, але зате збільшується час його роботи, що буде дуже корисним за умови раптового відключення електроенергії.

Закривати інструменти, що не використовуються

Програми, що працюють у фоновому режимі, дуже багато витрачають енергії. Тому з метою економії заряду краще їх закривати, залишаючи лише ті програми, які наразі використовуються.

Також можна відключити Bluetooth або Wi-Fi, якщо їх робота зараз не потрібна.

Час від часу калібрувати батарею

Варто калібрувати акумулятор кожні 2-3 місяці. Калібрування не завжди збільшує термін служби батареї, але вона допоможе ноутбуку правильно виміряти заряд батареї, запобігаючи випадкові розряди або перезарядку.

Відкалібрувати батарею легко, і ось загальна суть того, як це зробити: