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Названо популярний спосіб "вимкнення" ноутбука, який шкодить пристрою

Новость на русском →
Субота 24 вересня 2022 21:40
Названо популярний спосіб "вимкнення" ноутбука, який шкодить пристрою Як правильно вимкнути ноутбук (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Усі люди ставиться до своїх ноутбуків по-різному. Деякі дуже обережні, тоді як інші досить халатно стався до пристрою, що призводить до його поломки Однак, найбільшою помилкою є закривання кришки ноутбука, не вимикаючи його.

Про це пише SantePlus.

Що станеться

Закрити кришку комп'ютера - це простий і ефективний спосіб миттєво призупинити його роботу. Але багато людей не знають, що насправді відбувається, коли вони так роблять.

Коли ви закриваєте кришку, то комп’ютер переходить у сплячий режим. Він розроблений таким чином, щоб споживати дуже мало енергії, зберігаючи при цьому всі необхідні для його роботи компоненти.

Тому відкривши кришку ви побачите, що всі запущені програми на ноутбуці все ще активні.

Крім того, якщо ваш акумулятор пошкоджений або має дуже низький заряд, то комп’ютер вимкнеться. Тоді ви втратите всі збережені дані, особливо якщо це старий комп’ютер. У нових пристроїв завдяки режимам очікування усі дані будуть збережені на жорсткому диску до того, як комп’ютер автоматично вимкнеться.

Як правильно вимкнути комп'ютер

Найкращий спосіб - перейти в меню "Пуск", потім "Живлення" та "Вимкнути"

До того кожна людина може контролювати те, що відбувається, коли кришка комп'ютера закрита. Операційна система Windows, яка є найпоширенішою операційною системою у світі, адже дає змогу легко налаштувати широкий спектр параметрів на ноутбуці. Ось як це зробити:

  • Введіть "панель керування" в рядку пошуку Windows;
  • Натисніть "Обладнання та звук", потім "Параметри живлення";
  • Ліворуч з'явиться новий список, натисніть "Виберіть дію, що слідує за закриттям кришки";
  • Виберіть "Вимкнути" для обох режимів живлення.

Завдяки цьому ви можете закрити кришку свого комп’ютера та транспортувати його без жодного ризику.

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