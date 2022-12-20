Що зробити, щоб волосся не електризувалося: ці способи точно допоможуть

Чому електризується волосся

До основних причин електризації волосся відносять:

занадто сухе повітря в приміщенні (найчастіше це виникає в сезон опалення, коли ввімкнений обігрівач);

неякісна косметика по догляду за волоссям;

використання гребінця з пластику або металу;

неправильна сушка волосся феном;

щоденне носіння шапок та інших головних уборів з синтетичного матеріалу.

Що допоможе

Зволоження

Зволожуючі шампуні і кондиціонери, незмивні сироватки і олії швидко потрапляють у структуру волосся і знижують його статичність. Такі продукти наповнюють волосся вологою і при цьому не роблять його жирним.

Термозахист

Аби запобігти електризації волосся, варто зменшити використання фенів та інших приладів для укладки.

Однак, якщо ви все-таки такими користується, то не варто забувати про термозахист. Обирайте мультифункціональні сироватки, які не лише захистять волосся, але й додадуть йому м'якість. Коли ви сушите волосся, просушуйте його не до кінця, а лише на 90 %, тоді воно буде електризуватися набагато менше.

Лак для волосся

Якщо електризоване волосся в основному турбує вас під час виходу на вулицю, то корисно мати під рукою рятівний продукт. І це буде звичайний лак для волосся середньої або легкої фіксації travel-формату.