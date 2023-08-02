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Що зробити, щоб не нараховувались платежі за світло, якщо у квартирі ніхто не живе

У якому випадку платежі за світло не нараховуватимуть (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Українцям нерідко приходять нарахування за електроенергію навіть у тому випадку, коли у квартирі ніхто не живе й фактичного використання світла за даною адресою нема.

Чому це стається і що зробити, аби не нараховували "зайві" кВати, розповіли у компанії YASNO.

Як зробити, щоб не приходили платежі за світло, якщо його не споживають

"Якщо у вас є автоматична система обліку електричної енергії АСКОЕ, то вам нічого не потрібно робити. Ваш оператор бачить, що електроенергію не споживають, тому нарахувань не буде. В іншому випадку вам нараховуватимуться середньодобові показання, бо оператор не знає, чи живе хтось у квартирі, чи показання просто не передають", - пояснюють у компанії.

Щоб уникнути нарахування:

  • вимкніть усі електроприлади та щомісяця передавайте одні й ті ж самі останні зафіксовані показання лічильника
  • також можна звернутися до оператора й попросити тимчасово припинити електропостачання - потім його можна буде увімкнути повторно

Як передавати показники лічильника

Щоб нарахування у платіжках за електроенергію були коректними, потрібно передавати показання за два дні до кінця місяця та протягом трьох днів наступного. Дані можна повідомити оператору системи розподілу або через онлайн-сервіси YASNO:

  • особистий кабінет
  • мобільний застосунок
  • чат-боти YASNO-online у viber чи telegram
  • форму на сайті
  • на сторінці Facebook

Чому у платіжках приходять "космічні" суми

Часто у споживачів виникає питання, чому у платіжках приходять великі суми за спожиту електроенергію, якщо у минулому місяці вони майже не "накрутили" світла.

"Як правило, причина полягає у несвоєчасній передачі показань самим споживачем. Оператор системи розподілу щомісяця розраховує обсяг споживання кожного клієнта. Для цього від попередніх показань лічильника віднімають поточні - це і є кількість використаних кВт-годин. Якщо споживач повідомляє показання регулярно та вчасно, обсяг визначається завжди чітко. А ось за відсутності актуальних даних лічильника може бути суттєва похибка", - пояснюють у компанії YASNO.

Тому показники лічильника завжди треба передавати вчасно.

Раніше ми писали про те, хто може розраховувати на субсидію.

Читайте також про те, як подати документи на субсидію.

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