Що зробити, щоб не нараховувались платежі за світло, якщо у квартирі ніхто не живе

Як зробити, щоб не приходили платежі за світло, якщо його не споживають

"Якщо у вас є автоматична система обліку електричної енергії АСКОЕ, то вам нічого не потрібно робити. Ваш оператор бачить, що електроенергію не споживають, тому нарахувань не буде. В іншому випадку вам нараховуватимуться середньодобові показання, бо оператор не знає, чи живе хтось у квартирі, чи показання просто не передають", - пояснюють у компанії.

Щоб уникнути нарахування:

вимкніть усі електроприлади та щомісяця передавайте одні й ті ж самі останні зафіксовані показання лічильника

також можна звернутися до оператора й попросити тимчасово припинити електропостачання - потім його можна буде увімкнути повторно

Як передавати показники лічильника

Щоб нарахування у платіжках за електроенергію були коректними, потрібно передавати показання за два дні до кінця місяця та протягом трьох днів наступного. Дані можна повідомити оператору системи розподілу або через онлайн-сервіси YASNO:

особистий кабінет

мобільний застосунок

чат-боти YASNO-online у viber чи telegram

форму на сайті

на сторінці Facebook

Чому у платіжках приходять "космічні" суми

Часто у споживачів виникає питання, чому у платіжках приходять великі суми за спожиту електроенергію, якщо у минулому місяці вони майже не "накрутили" світла.

"Як правило, причина полягає у несвоєчасній передачі показань самим споживачем. Оператор системи розподілу щомісяця розраховує обсяг споживання кожного клієнта. Для цього від попередніх показань лічильника віднімають поточні - це і є кількість використаних кВт-годин. Якщо споживач повідомляє показання регулярно та вчасно, обсяг визначається завжди чітко. А ось за відсутності актуальних даних лічильника може бути суттєва похибка", - пояснюють у компанії YASNO.

Тому показники лічильника завжди треба передавати вчасно.