Що зробити, щоб лак на нігтях тримався довше: допоможуть прості хитрощі

Щоб нігті були якомога довше гарними та доглянутими, сучасні жінки вибирають гель-лак. Такий продукт містить більшу дозу формальдегіду, яка небезпечна для здоров’я речовини та з часом послаблює нігті.

Що зробити, щоб лак тримався якомога довше

Очистіть

Перше, що потрібно зробити, це очистити нігті, щоб усунути жирного шару, який заважає кращому зчепленню лаку з нігтем.

Також можна нанести зміцнювач для нігтів, який допоможе якомога довше насолоджуватись манікюром. Після цього варто нанести тонкий шар лаку.

Занурте нігті у холодну воду

Ще один простий трюк для збереження лаку для нігтів - замочити руки на 5 хвилин у холодній воді після нанесення лаку. Це допоможе продукту висохнути та зчепитися з поверхнею нігтів.

Окрім того, бажано уникати миття рук у гарячій воді приблизно через 12 годин після нанесення лаку.

Нанесіть тонкий шар лаку

Щоб лак на нігтях тримався довше, особливу увагу слід приділити нанесенню. Зокрема, наносячи тонкий шар, ви маєте більше шансів зберегти свої нігті неушкодженими.

Все тому, що більш товсті шари сохнуть довше і можуть спричинити відшарування лаку.

Уникайте попадання лаку на кутикули

Нерідкі випадки, коли під час манікюру помилково можна покрити кутикули лаком. Це може призвести до відшарування лаку.

Щоб уникнути подібних незручностей, бажано змочити ватний тампон рідиною для зняття лаку і акуратно провести ним по контуру нігтів, щоб видалити надлишки.