Що зробити, щоб антуріум рясно зацвів: секрети від професійної квітникарки

Чому антуріум не цвіте

"Батьківщина антуріуму - тропічні та субтропічні ліси Центральної та Південної Америки, де він цвіте, практично безупинно. Не створивши вдома умов, подібних до природних, складно домогтися цвітіння від екзотичного куща", - каже квітникарка.

До найчастіших помилок догляду належать:

недостатня освітленість, короткий світловий день, прямі сонячні промені у спекотну пору року

занадто холодне або занадто тепле та сухе повітря

щільний ґрунт, невідповідний дренаж, недостатня вентиляція кореневої системи

добрива, що не підходить, нестача добрив

занадто просторий чи надто тісний горщик

перевантаженість відцвілими бутонами

"Навіть однієї з цих помилок достатньо для того, щоб "чоловіче щастя" (саме так називають антуріум) виглядало не надто щасливим. Щоб уникнути цього, потрібно створити антуріуму комфортне середовище", - додає експерт.

Як домогтися цвітіння антуріума

Важливо, щоб горщик для рослини був правильного розміру. Якщо він буде замалий, то квітка не зможе розвиватись, якщо завеликий - нарощуватиме кореневу систему, а не наземну частину.

"Антуріум любить пухкий і слабокислий ґрунт. Можна змішати землю для орхідей, додати перліту та перегною, або ж купіть готовий ґрунт", - каже квітникарка.

Вона додає, що коріння рослини має вільно розташовуватись у горщику. Також є обов'язковим дренаж.

"Коли коренева система заповнює весь горщик, то припиняється закладання цвітіння. Тому це треба обов'язково врахувати. Також рослині треба світло, але без прямого сонячного проміння. Світловий день має становити 12 годин. Для цього можна купити фітолампу", - каже експерт.

Треба дотримуватись правильної температури у приміщенні. Влітку має бути не вище 28 градусів тепла, а взимку не нижче 15 градусів. Інакше рослина перестане квітнути.

"Дуже важливо створити штучну вологість для антуріума. Для цього у горщик на землю можна покласти мох - він затримуватиме вологість. Влітку можна додавати керамзит і його поливати", - радить квітникарка.

Важливо антуріум вчасно поливати. Якщо ґрунт сухий - то полийте, а через пів години заберіть воду, яку збігла у підставку. Якщо рослині буде забагато вологи, то на листках з'являться жовті плями. При надмірному поливі може навіть розпочатись загнивання коріння.

"Бажано щодня проводити оприскування. Його треба проводити так, щоб вода не попала на квітку. Також не можна дозволяти, щоб комахи запилювали квітку, інакше рослина не даватиме нових бутонів", - говорить жінка.

Для рясного цвітіння рослині треба давати калійні та фосфорні добрива, але уникати азотних.

"Можна посипати чайну ложку кориці і полити. Також корисним є сік алое і бананові шкурки. Якщо ви скористаєтесь цими порадами, то ваш антуріум точно зацвіте", - радить квітникарка.