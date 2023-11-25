Что сделать, чтобы антуриум обильно зацвел: секреты от профессионального цветовода

Почему антуриум не цветет

"Родина антуриума - тропические и субтропические леса Центральной и Южной Америки, где он цветет, практически непрерывно. Не создав дома условий, подобных естественным, сложно добиться цветения от экзотического куста", - говорит цветовода.

К наиболее частым ошибкам ухода относятся:

недостаточная освещенность, короткий световой день, прямые солнечные лучи в жаркое время года

слишком холодный или слишком теплый и сухой воздух

плотный грунт, неподходящий дренаж, недостаточная вентиляция корневой системы

не подходящее удобрения, недостаток удобрений

слишком просторный или слишком тесный горшок

перегруженность отцветшими бутонами

"Даже одной из этих ошибок достаточно для того, чтобы "мужское счастье" (именно так называют антуриум) выглядело не слишком счастливым. Чтобы избежать этого, нужно создать антуриуму комфортную среду", - добавляет эксперт.

Как добиться цветения антуриума

Важно, чтобы горшок для растения был правильного размера. Если он будет маловат, то цветок не сможет развиваться, если слишком большой - будет наращивать корневую систему, а не наземную часть.

"Антуриум любит рыхлую и слабокислую почву. Можно смешать землю для орхидей, добавить перлита и перегноя, или купите готовую почву", - говорит цветовод.

Она добавляет, что корни растения должны свободно размещаться в горшке. Также является обязательным дренаж.

"Когда корневая система заполняет весь горшок, то прекращается закладка цветения. Поэтому это нужно обязательно учесть. Также растению нужен свет, но без прямых солнечных лучей. Световой день должен составлять 12 часов. Для этого можно купить фитолампу", - говорит эксперт.

Необходимо соблюдать правильную температуру в помещении. Летом должно быть не выше 28 градусов тепла, а зимой не ниже 15 градусов. Иначе растение перестанет цвести.

"Очень важно создать искусственную влажность для антуриума. Для этого в горшок на землю можно положить мох - он будет задерживать влажность. Летом можно добавлять керамзит и его поливать", - советует цветовод.

Важно антуриум вовремя поливать. Если почва сухая - то полейте, а через пол часа заберите воду, которую сбежала в подставку. Если растению будет много влаги, то на листьях появятся желтые пятна. При чрезмерном поливе может даже начаться загнивание корней.

"Желательно ежедневно проводить опрыскивание. Его нужно проводить так, чтобы вода не попала на цветок. Также нельзя разрешать, чтобы насекомые опылили цветок, иначе растение не будет давать новых бутонов", - говорит женщина.

Для обильного цветения растению нужно давать калийные и фосфорные удобрения, но избегать азота.

"Можно посыпать чайную ложку корицы и полить. Также полезен сок алоэ и банановые шкурки. Если вы воспользуетесь этими советами, то ваш антуриум точно зацветет", - советует цветочница.