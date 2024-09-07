Що зробити з малиною восени, щоб зібрати двократний урожай наступного року

Підготовка малини до зими: поради досвідчених садівників

Малина - один із найпопулярніших кущів на ділянках садівників. Ця рослина має багаторічну кореневу систему, яка щорічно відроджується новими пагонами. Уже з весни малина радує садівників новими зеленими пагонами, які зазвичай не плодоносять у перший рік, окрім ремонтантних сортів.

З настанням осені стебла втрачають листя та покриваються коричневою корою. Щоб малина успішно пережила зиму та забезпечила рясний урожай наступного року, важливо підготувати її до холодів.

Підготовка починається ще з кінця літа і включає догляд за звичайною та ремонтантною малиною. Досвідчені садівники знають, що своєчасна обрізка й підживлення - це основа гарного врожаю. Крім того, слід дотримуватися кількох правил, щоб забезпечити малиннику здоровий старт навесні.

Підживлення малини восени: основні правила

Осінь - важливий час для підготовки малини до зими, і підживлення грає ключову роль у цьому процесі. Після періоду рясного плодоношення кущі потребують поживних речовин для відновлення сил і підготовки до зимівлі.

Важливо уникати азотних добрив восени, оскільки вони можуть стимулювати ріст нових пагонів, які не виживуть у зимових умовах.

Натомість малині потрібні фосфор, калій і магній. Ідеальними натуральними добривами для неї стануть перегній, курячий послід та деревна зола. Окрім органічних добрив, можна використовувати мінеральні препарати, дотримуючись інструкцій.

Компост і мульча також допоможуть зберегти кореневу систему від вимерзання та збагачуватимуть ґрунт корисними речовинами.

Щоб порадував урожай, треба восени підготувати малину до наступного сезону (фото: Pixabay.com)

Обрізка малини восени: чому це важливо

Обрізка малини - один із найважливіших етапів підготовки до зими. Багато початківців помилково вважають, що залишивши більше пагонів, можна збільшити врожай.

Проте густота кущів, навпаки, шкодить рослині. Загущені пагони починають конкурувати за світло та поживні речовини, що призводить до загибелі нижніх бруньок і зменшення кількості плодоношення.

Крім того, густі кущі створюють сприятливе середовище для розвитку грибкових захворювань. Обрізаючи сухі, слабкі або хворі пагони, ви зменшуєте ризик поширення хвороб і допомагаєте малині закласти основу для нового врожаю.

Особливо важливо проводити осінню санітарну обрізку, щоб підготувати рослину до зими.

Як обрізати малину за віком і сортом

Методи обрізки залежать від віку рослини та сорту малини. Коли молоді пагони досягають висоти 1-1,5 метрів, їхні верхівки слід обрізати, щоб стимулювати ріст бічних гілок.

Восени основне стебло і бічні пагони знову підрізають, і в такому вигляді рослина йде на зимівлю. Навесні малину вже не обрізають, оскільки вона була підготовлена восени.

Звичайні сорти малини мають дворічний цикл росту, тоді як ремонтантні сорти можуть плодоносити вже в перший рік. У випадку ремонтантної малини, після завершення плодоношення восени, кущі повністю обрізають під корінь.