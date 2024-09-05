Готуємося обрізати дерева: як це збільшить врожай та оздоровить рослини

Одним з важливих заходів восени є обрізка дерев у саду. Якщо рослини надмірно заростають, вони стають більш уразливими до хвороб та атак шкідників. Отже, коли варто розпочинати обрізку дерев та як саме?

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чому обрізка дерев восени є дуже важливою, та як її здійснити.

Оптимальні строки осінньої обрізки

Формування крони плодового дерева слід проводити щонайменше двічі на рік: навесні та восени. Весняна обрізка має здебільшого санітарний характер, і під час неї видаляються гілки, що погано перезимували або зламалися.

Ось чому осіння обрізка фруктових дерев має свої переваги:

Рослини встигають відновитися після стресу до настання зими, а навесні з початком тепла швидко розпочинають ріст.

Дерева легше переносять зимові холоди. У загущеній кроні накопичується більше снігу, що може призвести до поломки гілок.

Ризик проникнення грибків у рани на дереві знижується, оскільки більшість грибків уже перебувають у "сплячому" стані.

Восени у садівника зазвичай менше робіт у саду, що дозволяє приділити більше уваги обрізці.

Якщо омолоджуюча або формуюча обрізка не була проведена восени, її слід перенести на весну.

Коли саме починати осінню обрізку?

Час для обрізки дерев восени залежить від регіону та погодних умов конкретного року. Ставати до роботи можна після опадання листя, коли сокорух у тканинах дерева сповільнюється і дерево менш схильне до стресу.

Рекомендується планувати обрізку на кінець вересня або жовтень, оскільки дерево повинно зміцніти до настання морозів.

Якщо обрізку провести занадто пізно, безпосередньо перед холодами, кора і деревина в місці зрізу можуть підмерзнути, що додатково ослабить дерево і може призвести до його загибелі. Плодові дерева особливо чутливо реагують на пізню обрізку.

Обрізка проводиться за допомогою пілки, секатора або садових ножиць (фото: Freepik.com)

Які дерева можна обрізати восени?

Не всі дерева підходять для осінньої обрізки. Не рекомендується проводити формуючу обрізку восени для рослин зі слабкою зимостійкістю, адже це позбавляє їх частини живлення та захисту перед холодами. Для таких культур обрізку краще перенести на весну.

Восени можна обрізати:

сливи;

яблуні;

груші.

Абрикос, черешню, персик і вишню краще ретельно обрізати навесні, а восени провести лише санітарну обрізку.

Основні принципи осінньої обрізки

Головне правило осінньої обрізки - не перестаратися. Надмірно обрізані дерева ослабнуть, погано перезимують і покажуть низьку врожайність у наступному сезоні.

Обрізку слід проводити в сонячний, сухий день, щоб рани могли природним чином підсохнути.

Правильна обрізка дерев восени включає наступні дії:

Проведення санітарної обрізки: видалення хворих, пошкоджених шкідниками гілок, а також тих, що висохли або зламалися.

Видалення всієї кореневої порослі та вовчків, які лише загущують крону і відтягують живлення, але не сприяють плодоношенню.

Видалення перехресних, занадто близько розташованих, слабких, невизрілих гілок, а також тих, що ростуть усередину крони або вертикально вгору. Гілки, спрямовані вниз, також не потрібні дереву.

Обробка всіх ран спеціальною пастою, фарбою, садовим варом або іншим захисним засобом із фунгіцидною дією.

Видалення обрізаних гілок з ділянки або їх спалення. Здорові гілки можна подрібнити і використати для мульчування або компостування.

Залишати потрібно тільки ті гілки, що ростуть перпендикулярно до стовбура, оскільки вони найбільш урожайні. Всі зрізи мають бути рівними. При спилюванні товстих гілок спочатку роблять підпил знизу, а потім зверху.