Готуємо супер-мульчу для саду та городу: які її види - найкорисніші

Мульчування восени є важливим етапом підготовки саду та городу. Воно допомагає захистити рослини від морозів, зберегти вологу в ґрунті, забезпечити поступове живлення протягом холодних місяців та знижує ризик утворення бур'янів і покращує структуру ґрунту. Але чи є різниця між видами мульчі та який з них вибрати?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про важливість мульчування землі та рослин восени, та дає поради, як це зробити правильно.

Опале листя

Опале листя є природним матеріалом для мульчування, який легко знайти на кожній ділянці. Воно швидко перегниває, збагачуючи ґрунт поживними речовинами і сприяючи весняному росту рослин.

Листя потрібно розкладати в сухому вигляді, що дозволяє уникнути гниття. Листя берези, вільхи, липи та клена ідеально підходять для мульчування плодових дерев і ягідних кущів.

Проте, слід уникати використання листя для мульчування овочевих культур, оскільки це може призвести до розвитку грибкових захворювань.

Кора дерев

Кора дерев - це довговічний і естетично привабливий матеріал для мульчування. Вона запобігає ущільненню ґрунту, зберігає вологу і захищає рослини від температурних коливань. Особливо корисна кора для мульчування ягідних кущів, плодових дерев і вереска.

Проте, слід пам'ятати, що процес заготівлі кори є досить трудомістким, і вона не підходить для томатів. Кора дерев також потребує правильного поєднання з компостом для досягнення найкращих результатів.

Солома

Солома є одним із найпопулярніших матеріалів для мульчування, завдяки своїм відмінним ізоляційним властивостям. Вона ефективно захищає ґрунт від заморозків, зберігаючи в ньому тепло, і сприяє підвищенню родючості.

Солома ідеально підходить для мульчування озимих культур, таких як часник, зелень, виноград, озима картопля та полуниця.

Cолома може привертати гризунів, тому використовуйте її обережно (фото: Freepik.com)

Хвойні голки

Хвойні голки, зокрема сосновий і ялиновий опад, чудово підходять для мульчування рослин, що віддають перевагу кислому ґрунту. Вони не лише захищають ґрунт від пересихання та заморозків, але й запобігають розвитку хвороб.

Хвоя найкраще підходить для мульчування полуниці, лохини, квітів, вічнозелених рослин та інших культур, що люблять підвищену кислотність. Однак цей матеріал не підходить для рослин, що погано реагують на кислий ґрунт.

Компост

Компост - це один із найкращих матеріалів для мульчування, який значно збагачує ґрунт поживними речовинами. Він покращує структуру ґрунту, забезпечує рослини необхідними елементами і допомагає знизити ризик захворювань.

Компост потрібно використовувати витриманим, не менш ніж два роки, щоб уникнути розмноження бур'янів. Він підходить для мульчування овочевих озимих культур, винограду, фруктових дерев і ягідних кущів.

Тирса

Тирса є чудовим матеріалом для мульчування, особливо коли її використовують у поєднанні з компостом. Вона збагачує навіть найбідніший ґрунт корисними речовинами і захищає його від морозів.

Однак, тирсу потрібно використовувати з обережністю: її слід добре просушити перед укладанням, а навесні - обов'язково прибрати, оскільки під час розкладання вона може витягувати азот із ґрунту.

Тирса підходить для мульчування плодових дерев, ягідних кущів, винограду та озимих овочів (фото: Pixabay.com)

Торф

Торф ідеально підходить для мульчування ділянок із важким і злежаним ґрунтом. Він покращує структуру землі, сприяє кращому утриманню вологи і стимулює весняний ріст рослин.

Важливо використовувати тільки перехідний або низинний торф, оскільки свіжий може містити токсини, шкідливі для рослин. Торф найкраще підходить для мульчування овочів і зелені, посаджених на зиму.