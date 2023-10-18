Що зробити, аби лобове скло в машині не запотівало: лайфхак від досвідчених водіїв

Що зробити, аби вікна в машині не запотівали

Восени і взимку водії частіше використовують обігрівачі, щоб зігрітися в автомобілях. Однак це може призвести до запотівання вікон всередині машини та суттєво погіршити огляд дороги водію.

Досвідчені водії діляться корисним лайфхаком, який допомагає позбутися проблеми всього за лічені секунди. Для цього треба скористатись піною для гоління.

Трішки засобу потрібно нанести на запотіле скло і розтерти чистою тканиною чи губкою. Після цього скло стане абсолютно прозорим і більше не запотіватиме.

Водії, які уже скористалися цим лайфхаком, підтверджують, що він дійсно ефективний. Дехто навіть зізнається, що раніше використовував пінку для гоління для очищення запотілого дзеркала у ванній кімнаті, але не здогадувався, що засіб може подіяти і на лобове скло у машині.

Також дехто із водіїв зазначає, що люди, які беруть участь у перегонах на мотоциклах, завжди використовують цей лайфхак для окулярів, оскільки це запобігає запотіванню скла навіть на аксесуарі.

Як не допустити запотівання вікон у машині

Водіям потрібно вмикати на максимум обдув салону і встановити максимальну температуру, запустити кондиціонування повітря і вимкнути рециркуляцію повітря в салоні, щоб уникнути запотівання вікон.

Також регулярно треба міняти салонний фільтр, виконувати чистку отворів клімат контролю або кондиціонування, перевіряти й очищати дренажні отвори під капотом.

Потрібно також дбати про те, аби салон машини і килимки були завжди сухими, адже волога випаровуватиметься і це викликатиме запотівання скла.