Что сделать, чтобы лобовое стекло в машине не запотевало: лайфхак от опытных водителей

Что сделать, чтобы окна в машине не запотевали

Осенью и зимой водители чаще используют обогреватели, чтобы согреться в автомобилях. Однако это может привести к запотеванию окон внутри машины и существенно ухудшить обзор дороги водителю.

Опытные водители делятся полезным лайфхаком, который помогает избавиться от проблемы всего за считанные секунды. Для этого нужно воспользоваться пеной для бритья.

Немного средства нужно нанести на запотевшие стекла и растереть чистой тканью или губкой. После этого стекло станет абсолютно прозрачным и больше не будет запотевать.

Водители, уже воспользовавшиеся этим лайфхаком, подтверждают, что он на самом деле эффективен. Некоторые даже признаются, что раньше использовали пенку для бритья для очистки запотевшего зеркала в ванной комнате, но не догадывался, что средство может подействовать и на лобовое стекло в машине.

Также некоторые водители отмечают, что люди, участвующие в гонках на мотоциклах, всегда используют этот лайфхак для очков, поскольку это предотвращает запотевание стекла даже на аксессуаре.

Как не допустить запотевания окон в машине

Водителям нужно включать на максимум обдув салона и установить максимальную температуру, запустить кондиционирование воздуха и выключить рециркуляцию воздуха в салоне, чтобы избежать запотевания окон.

Также регулярно нужно менять салонный фильтр, делать чистку отверстий климат контроля или кондиционирования, проверять и очищать дренажные отверстия под капотом.

Нужно также заботиться о том, чтобы салон машины и коврики были всегда сухими, ведь влага будет испаряться и вызвать запотевание стекла.