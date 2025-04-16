Ці продукти є на кухні кожної француженки: українкам вони теж не завадять

Француженки знаються на простому, але стильному житті - і це стосується не лише гардероба. Ми зібрали перелік продуктів, які завжди є на їхній кухні.

Які саме продукти не завадять й українським жінкам, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Purewow.

Які продукти зазвичай їдять француженки

Багет

У Франції купівля свіжого хліба - це щоденний ритуал. Після роботи чи школи люди шикуються в чергу до місцевої пекарні за багетом до вечері. Важливо просити саме традиційний багет, а не звичайний, бо він виготовляється лише з борошна, води, солі та дріжджів і має кращий смак.

Француженки обожнюють багети (фото: freepik.com)

Макарони De Cecco

Хоча макарони асоціюються з Італією, французи теж їх обожнюють. Француженки дуже часто готують салати з макаронами навесні. Є варіанти з динею, прошутто та моцарелою або з качкою. Багато французів надають перевагу саме марці De Cecco.

Кремовий мед

Французи часто використовують кремовий мед, який має консистенцію м’якого масла. Його легко намазати на теплий тост із вершковим маслом. Такий мед можна знайти майже в кожному французькому магазині.

Француженки обирають свіжі продукти (фото: Getty Images)

Якісний чай

Хоча Франція славиться кавовою культурою, чай також популярний. Улюбленими брендами є Mariage Frères, Kusmi Tea та Palais des Thés. Француженки часто обирають детокс-чаї, але також полюбляють Earl Grey та квіткові суміші.

Шоколад у плитках

Замість надто солодких цукерок французи обирають шоколадні плитки, наприклад, від Lindt. Улюбленим варіантом є темний шоколад з малиною.

Гірчиця в зернятках

Гірчиця - незамінний інгредієнт у французькій кухні. Бренд Maille, особливо їхня діжонська гірчиця, є фаворитом. Її використовують у соусах, маринадах та як доповнення до страв.

Яйця

У Франції яйця часто зберігають при кімнатній температурі. Вони є основою багатьох страв: від омлетів до випічки.

Консервовані сардини

Сардини в олії - популярний продукт у французьких коморах. Їх подають на тості або додають до салатів.​

Вершкове масло

Французи надають перевагу якісному вершковому маслу, особливо з Нормандії чи Бретані. Його використовують у випічці, соусах та просто намазують на хліб.​

Вино

На кожній французькій кухні знайдеться пляшка вина - червоного чи білого. Його використовують не лише для пиття, але й у приготуванні страв, таких як coq au vin.​

Француженки часто вживають вино (фото: freepik.com)

Йогурт

Французький йогурт, зазвичай повножирний і кремовий, часто споживають на сніданок або як десерт. Його подають з медом, варенням або просто з цукром.​

Консервовані овочі

У коморах часто можна знайти консервовані овочі, такі як артишоки, оливки чи корнішони. Вони слугують швидким доповненням до страв або закускою.​

Сіль Fleur de Sel

Цей тип морської солі, зібраної вручну, використовується для завершення страв, додаючи їм особливого смаку та текстури