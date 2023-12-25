Що зараз насправді відбувається з метро на Виноградар (фото та відео)

Що зараз відбувається з метро на Виноградар

Блогер зробив екскурсію на метрострой і сказав, що зараз все у стані простою.

"Іншими словами: обладнання не експлуатують, роботи не ведуть, він просто стоїть, чекаючи свого часу, доки будівництво знову поновлять", - повідомив він.

Блогер показав, що в тунелі на перегінній ділянці між "Сирцем" та "Мостицькою" відсутні рейки для руху потягів, а по бетонних кільцях стікають ґрунтові води. В результаті на підлозі сформувався невеличкий струмочок.

Що відбувається в метро на Виноградар (Скриншот)

Kotofey продемонстрував на відео, як постійно заливає ґрунтовими та дощовими водами відкриту монтажну шахту на вул.Стеценка, яку будівельники вивели нагору на ділянці від станції "Сирець" в напрямку Виноградаря. За його словами, це не критично.

Будівництво метро на Виноградар призупинено

У тунелі в напрямку "Мостицької"деякі спеціальні болти-кріплення бетонних кілець надійно не прикручені, і їх легко вийняти з отворів навіть руками.

Загалом виходить, що зараз прокладено тільки один тунель для руху поїздів від "Сирця", але він не облаштований рейками.