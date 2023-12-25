Що зараз насправді відбувається з метро на Виноградар (фото та відео)

Будівництво метро на Виноградар наразі призупинилося. Метробудівці вирили тільки один тунель між "Сирцем" і "Мостицькою".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео блогера Kotofey.
Блогер зробив екскурсію на метрострой і сказав, що зараз все у стані простою.
"Іншими словами: обладнання не експлуатують, роботи не ведуть, він просто стоїть, чекаючи свого часу, доки будівництво знову поновлять", - повідомив він.
Блогер показав, що в тунелі на перегінній ділянці між "Сирцем" та "Мостицькою" відсутні рейки для руху потягів, а по бетонних кільцях стікають ґрунтові води. В результаті на підлозі сформувався невеличкий струмочок.
Kotofey продемонстрував на відео, як постійно заливає ґрунтовими та дощовими водами відкриту монтажну шахту на вул.Стеценка, яку будівельники вивели нагору на ділянці від станції "Сирець" в напрямку Виноградаря. За його словами, це не критично.
У тунелі в напрямку "Мостицької"деякі спеціальні болти-кріплення бетонних кілець надійно не прикручені, і їх легко вийняти з отворів навіть руками.
Загалом виходить, що зараз прокладено тільки один тунель для руху поїздів від "Сирця", але він не облаштований рейками.
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