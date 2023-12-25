Что сейчас происходит с метро на Виноградарь (фото и видео)

Что сейчас происходит с метро на Виноградарь

Блогер совершил экскурсию на метрострой и сказал, что сейчас все в состоянии простоя.

"Другими словами: оборудование не эксплуатируют, работы не ведут, он просто стоит, дожидаясь своего времени, пока строительство снова возобновят ", - сообщил он.

Блогер показал, что в тоннеле на перегонном участке между "Сырцом" и "Мостицкой" отсутствуют рельсы для движения поездов, а по бетонным кольцам стекают грунтовые воды. В результате на полу сформировался небольшой ручеек.

Что происходит в метро на Виноградаре (Скриншот)

Kotofey продемонстрировал на видео, как постоянно заливает грунтовыми и дождевыми водами открытую монтажную шахту по ул. Стеценко, которую строители вывели вверх на участке от станции "Сырец" в направлении Виноградаря. По его словам, это не критично.

Строительство метро на Виноградаре приостановлено

В тоннеле в направлении "Мостицкой" некоторые специальные болты-крепления бетонных колец надежно не прикручены, и их легко вынуть из отверстий даже руками.

В общем, получается, что сейчас проложен только один тоннель для движения поездов от "Сырца", но он не обустроен рельсами.