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Як виглядає затоплена ділянка метро Києва (фото)

Київ, Середа 13 грудня 2023 14:51
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Як виглядає затоплена ділянка метро Києва (фото) Фото: поліцейські показали, як зараз виглядає аварійна ділянка у метро Києва (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Перед тим, як провести обшуки в "Київському метрополітені" 13 грудня, поліцейські оглянули тунель між станціями метро "Деміївська" - "Либідська" в Києві. Вони показали, як зараз виглядає аварійна ділянка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"12 грудня за участі спеціалістів судово-експертної установи правоохоронці провели огляд перегінного тунелю між станціями метро "Деміївська" - "Либідська" КП "Київський метрополітен", - йдеться в повідомленні.

Так зараз виглядає аварійна ділянка в метро Києва (facebook.com/pgo.gov.ua)

За результатами огляду експерти зробили відповідні обміри тріщин у тунельних спорудах та склепінь, тощо.

"Також експертами констатовано необхідність детального аналізу проектної, будівельної, виконавчої та іншої документації та геодезії з лабораторними дослідженнями води та ґрунту", - додали в Офісі генпрокурора.

Закриття метро у Києві

Рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" (усього 6 станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом півроку. Спочатку планувалося, що ці станції підземки перестануть працювати з суботи, 9 грудня. Раніше РБК-Україна писало, як дістатись альтернативними способами до "Либідської" з "Теремків".

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