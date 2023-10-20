"Що з його головою?": Періс Хілтон показала маленького сина, але фанати помітили тривожну деталь

Періс Хілтон показала маленького сина

Американська світська левиця за останні півроку тішила своїх підписників зворушливими моментами, на яких закарбовані її особливі стосунки з сином Феніксом.

Періс Хілтон із сином (фото: instagram.com/parishilton)

Однак ці фотографії викликали занепокоєння у деяких її відданих шанувальників.

Днями знаменитість показала нові світлини 9-місячного спадкоємця.

"Мій чарівний ангел Фенікс вперше в Нью-Йорку", - підписала публікацію Періс.

Періс Хілтон із сином (фото: instagram.com/parishilton)

Юзери занепокоїлися здоров’ям малюка

Деякі фоловери закликали Хілтон звернутися за медичною допомогою для її сина.

Що у нього з головою?

Він хворий?

Боже, так швидко росте

Такий милий.

У нього енцефаліт? Я не намагаюся бути грубим, але це не здається нормальним

Вам потрібно показати дитину дитячому нейрохірургу, у нього досить велике тім'ячко, йому, ймовірно, знадобиться МРТ або УЗД, щоб виключити блокування спинномозкової рідини в мозку

Генетично сконструйований, щоб точно стати генієм

Періс Хілтон із сином (фото: instagram.com/parishilton)

Нагадаємо, у січні цього року Періс Хілтон повідомила про народження сина.

Для цього акторка звернулася до послуг сурогатного материнства.

Батько дитини - чоловік Періс Картер Реум, з яким вони заручилися у листопаді 2021 року.