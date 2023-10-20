"Що з його головою?": Періс Хілтон показала маленького сина, але фанати помітили тривожну деталь

Останні знімки Періс Хілтон, розміщені у соцмережах, викликали занепокоєння серед її шанувальників щодо здоров’я її дитини. У мережі почали поширюватися тривожні повідомлення, і багато хто чекає новин від цієї знаменитої матері.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.
Американська світська левиця за останні півроку тішила своїх підписників зворушливими моментами, на яких закарбовані її особливі стосунки з сином Феніксом.
Періс Хілтон із сином (фото: instagram.com/parishilton)
Однак ці фотографії викликали занепокоєння у деяких її відданих шанувальників.
Днями знаменитість показала нові світлини 9-місячного спадкоємця.
"Мій чарівний ангел Фенікс вперше в Нью-Йорку", - підписала публікацію Періс.
Періс Хілтон із сином (фото: instagram.com/parishilton)
Деякі фоловери закликали Хілтон звернутися за медичною допомогою для її сина.
Періс Хілтон із сином (фото: instagram.com/parishilton)
Нагадаємо, у січні цього року Періс Хілтон повідомила про народження сина.
Для цього акторка звернулася до послуг сурогатного материнства.
Батько дитини - чоловік Періс Картер Реум, з яким вони заручилися у листопаді 2021 року.
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