UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Що з його головою?": Періс Хілтон показала маленького сина, але фанати помітили тривожну деталь

Періс Хілтон (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Іванна Пашкевич

Останні знімки Періс Хілтон, розміщені у соцмережах, викликали занепокоєння серед її шанувальників щодо здоров’я її дитини. У мережі почали поширюватися тривожні повідомлення, і багато хто чекає новин від цієї знаменитої матері.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Періс Хілтон показала маленького сина

Американська світська левиця за останні півроку тішила своїх підписників зворушливими моментами, на яких закарбовані її особливі стосунки з сином Феніксом.

Періс Хілтон із сином (фото: instagram.com/parishilton)

Однак ці фотографії викликали занепокоєння у деяких її відданих шанувальників.

Днями знаменитість показала нові світлини 9-місячного спадкоємця.

"Мій чарівний ангел Фенікс вперше в Нью-Йорку", - підписала публікацію Періс.

Періс Хілтон із сином (фото: instagram.com/parishilton)

Юзери занепокоїлися здоров’ям малюка

Деякі фоловери закликали Хілтон звернутися за медичною допомогою для її сина.

  • Що у нього з головою?
  • Він хворий?
  • Боже, так швидко росте
  • Такий милий.
  • У нього енцефаліт? Я не намагаюся бути грубим, але це не здається нормальним
  • Вам потрібно показати дитину дитячому нейрохірургу, у нього досить велике тім'ячко, йому, ймовірно, знадобиться МРТ або УЗД, щоб виключити блокування спинномозкової рідини в мозку
  • Генетично сконструйований, щоб точно стати генієм

Періс Хілтон із сином (фото: instagram.com/parishilton)

Нагадаємо, у січні цього року Періс Хілтон повідомила про народження сина.

Для цього акторка звернулася до послуг сурогатного материнства.

Батько дитини - чоловік Періс Картер Реум, з яким вони заручилися у листопаді 2021 року.

Раніше Лобода показала, як зараз виглядають її доньки.

Також ми писали, що снайперка Емеральд зізналася, що ледь не втратила дитину через Стипанюка.

Читайте РБК-Україна в Google News
дитиназіркиПэрис Хилтон