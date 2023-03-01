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Що їсти, щоб мати здорові зуби: обов'язково додайте ці продукти у раціон

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Середа 01 березня 2023 10:11
Що їсти, щоб мати здорові зуби: обов'язково додайте ці продукти у раціон Як їжа впливає на здоров'я зубів (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зубна щітка і нитка, звичайно, дуже важливі для того, щоб мати здорові білосніжні зуби без карієсу. Однак, вживання правильних продуктів може також запобігти багатьом хвороб ротової порожнини.

Про це повідомила нутриціолог Анастасія Каліга в Instagram.

Як їжа впливає на зуби

Зокрема, доведено зв’язок між станом ротової порожнини та загальним здоров’ям.

Інфекційний ендокардит (ІЕ), інфекція внутрішньої оболонки серцевого м’яза, може бути викликана бактеріями, які живуть на зубах.

Нутриціолог розповіла, що пародонтоз може бути пов’язаний із захворюваннями серця та має спільні фактори ризику, включаючи тютюн та стрес.

Важливо пам'ятати, що поганий стан ротової порожнини під час вагітності може призвести до поганих наслідків для здоров’я матері та дитини.

"Стрибки кортизолу можуть послабити імунну систему та підвищити сприйнятливість до розвитку пародонтозу. Доведено, що стрес зменшує виділення слини, що, своєю чергою, може сприяти утворенню зубного нальоту", - йдеться у повідомленні.

Що потрібно їсти

До продуктів, які корисні для зубів, нутриціолог віднесла:

  • кальцій - сир, йогурт, зелень, мигдаль;
  • фосфор - птиця, риба, яйця;
  • щось з клітковиною і вітамінами - фрукти і овочі.

Також важливо їсти менше солодкого та пити багато води.

Шкідливі продукти

Сухарики та чипси

Ця група продуктів міцно прилипає до зубів. Вони можуть бути смачними, але не мають жодної користі для здоров'я.

Важливо обмежити споживання цих продуктів або обов’язково чистити зуби після їх вживання.

Ароматизовані газовані напої

Газований напій, який містить фруктовий сік, цукор, натуральні ароматизатори або лимонну кислоту, лише шкодить емалі.

Такі напої можна пити лише один раз на день або ж взагалі краще від них відмовитись.

Раніше ми повідомляли, чому не можна користуватися зубною щіткою більше трьох місяців.

Також ми називали найпопулярніші помилки при чищенні зубів.

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